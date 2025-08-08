Polícia začala trestné stíhanie pre fyzický konflikt dvoch mužov

BRATISLAVA - Polícia začala trestné stíhanie pre štvrtkový (7. 8.) fyzický konflikt dvoch mužov na Trnavskej ceste v Bratislave. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Hliadka policajtov pohotovostnej motorizovanej jednotky bola včera krátko pred 21.00 h vyslaná na základe oznámenia na ulicu Trnavská cesta, kde malo dochádzať najprv k verbálnemu a následne aj fyzickému incidentu medzi dvoma mužmi,“ uviedol hovorca.
Priblížil, že polícia po príchode na miesto spozorovala muža bez vrchného odevu, ktorý bol zranený v oblasti tváre, avšak privolanie rýchlej zdravotnej pomoci odmietal. „Došlo k fyzickému incidentu medzi dvoma mužmi, pri ktorom spôsobil jeden druhému zranenia v oblasti tváre údermi dlaňou. Člen hliadky poskytol zranenému mužovi prvotné ošetrenie,“ dodal.
Objasnil, že druhého muža vypátrali v blízkosti miesta incidentu v zaparkovanom aute. „Keďže vzniklo podozrenie, že obaja muži sa týmto konaním dopustili protiprávneho konania, boli predvedení na policajné oddelenie na vykonanie potrebných úkonov,“ doplnil. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva.