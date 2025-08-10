Motocyklisti, dávajte si pozor! Hasiči zasahovali pri piatich dopravných nehodách

ŽILINA - Počas sobotného (9. 8.) popoludnia zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) pri piatich dopravných nehodách, ktorých účastníkmi boli motocyklisti. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Automobil narazil do motocyklistu
V Turčianskych Tepliciach došlo k dopravnej nehode, kde osobný automobil narazil do motocyklistu, ktorý utrpel zranenia. Neskôr hasiči z Ružomberka zasahovali pri dopravnej nehode osobného automobilu a motocyklistky v obci Liptovské Sliače, pri ktorej motocyklistka utrpela zranenia.
Nehoda autobusu a motorky
„Následne došlo k dopravnej nehode autobusu a motorky, na ktorej sa viezli dve osoby v obci Čičmany v okrese Žilina. Príslušníci HaZZ z Dolného Kubína zasahovali pri nehode osobného automobilu a motorky v obci Vyšný Kubín, pri ktorej sa zranila spolujazdkyňa z motocykla,“ priblížili hasiči. Posledná nehoda sa stala v obci Lisková v okrese Ružomberok, kde hasiči opäť zasahovali pri nehode motorky a osobného automobilu, pri ktorej sa zranila jedna osoba.