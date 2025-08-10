AKTUÁLNE V obci pri Bratislave došlo k nehode troch áut! Úsek je ťažko prejazdný

(Zdroj: Topky)
BRATISLAVA - V katastri obce Most pri Bratislave, na ceste II/572, došlo k nehode troch áut. Z dôvodu odstraňovania následkov nehody je v súčasnosti tento úsek ťažko prejazdný. Premávku usmerňujú dopravní policajti. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Podľa doterajších informácií k zrážke došlo počas predbiehania vozila značky Škoda vozidlom taxislužby, ktoré sa malo čelne zraziť s vozidlom značky Seat Alhambra, idúcim v tom čase v protismernej časti vozovky,“ priblížil Szeiff.
Polícia preto vyzýva vodičov k zvýšenej opatrnosti pri prejazde týmto úsekom, prípadne aby na prejazd využili alternatívnu trasu.