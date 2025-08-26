Obrovské problémy slovenského výrobcu: Zatvoril fabriku, o prácu prišli stovky ľudí! Tým to nekončí

SVIT - Textilný závod Fibrochem vo Svite, patriaci pod skupinu Chemosvit, v auguste definitívne ukončil svoju činnosť. Táto významná fabrika, ktorá dodávala umelé vlákna renomovaným globálnym značkám ako Nike či The North Face, nedokázala dlhodobo čeliť cenovej konkurencii z Ázie a dlhé roky sa potýkala so stratovým hospodárením. Konečné rozhodnutie o jej zatvorení prišlo po tom, čo vedenie usúdilo, že finančné prostriedky na nevyhnutnú modernizáciu bude efektívnejšie investovať do iných oblastí.
Informuje o tom portál Forbes. Po zániku Fibrochemu prevzala výrobu priamo materská spoločnosť Chemosvit, avšak v značne redukovanom rozsahu. "Objem výroby sme znížili približne na polovicu, sme nastavení na objem predaja, ktorý v súčasnosti dokážeme v Európe a vo svete umiestniť," vysvetlil predseda predstavenstva Pavol Králik. Tieto zmeny majú za cieľ zachovať aspoň časť výrobnej kapacity a zlepšiť efektivitu fungovania v zmenených trhových podmienkach. V tomto roku plánujú vo Svite vyprodukovať približne 900 ton syntetických vlákien, čo predstavuje menej než polovicu produkcie z najúspešnejších rokov.
Prepúšťanie sa dotklo stoviek ľudí. Kým v roku 2022 pracovalo vo Fibrocheme 239 zamestnancov, koncom roka 2024 ich počet poklesol na 147. Po zrušení prešla výroba pod materskú spoločnosť Chemosvit, kde aktuálne pracuje približne 120 zamestnancov. Rekordnú stratu zaznamenal Chemosvit Fibrochem podľa Finstatu v roku 2023, ktorá sa vyšplhala až na 1,7 milióna eur.
Alena Balogová, bývalá riaditeľka Fibrochemu a súčasná vedúca odštepného závodu Chemosvitu, sa napriek ťažkostiam snaží zachovať optimizmus. "V poslednom štvrťroku pozorujeme postupný nárast objednávok a známky oživenia textilného priemyslu v Európe," uviedla.
Chemosvit okrem toho ukončil prevádzku svojej ukrajinskej továrne v Lucku, keďže všetky zákazky dokážu pokryť vo Svite. Na Ukrajine zostala len firma vlastniaca budovu, ktorá sa venuje distribúcii vlákien na miestnom trhu.
Problémy má aj Chemosvit Folie
Problémy sa však netýkajú len bývalého Fibrochemu. Aj Chemosvit Folie, ďalší podnik v rámci skupiny známy výrobou obalov pre obľúbené Horalky, sa potýka s finančnými ťažkosťami. Minulý rok podľa údajov Finstatu zaznamenal stratu presahujúcu tri milióny eur a momentálne sa snaží preraziť na nových trhoch.
Chemosvit, ktorý okrem vlákien a fólií pôsobí aj v oblasti obalovej potlače, strojárskej výroby a recyklácie, čelí významným výzvam. V minulosti dokázal Fibrochem vyrobiť až 2 500 ton syntetickej priadze ročne, z ktorej sa vyrábali kufre, popruhy, laná či športové oblečenie. Dnes je táto éra minulosťou a budúcnosť podniku závisí od jeho schopnosti adaptovať sa na nové trhové podmienky.