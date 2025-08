V povrchovej vrstve pôdy je bez rizika sucha takmer celé Slovensko, tvrdia meteorológovia

Ilustračné foto (Zdroj: SHMÚ)

„Miera intenzity pôdneho sucha v celom profile je na úrovni začínajúceho a lokálne až výrazného sucha v Above, Zemplíne, v Košickej kotline a Banskobystrickom kraji,“ priblížili odborníci.

Nízke zásoby vody najmä na juhu

Zásoba vody v pôde a relatívne nasýtenie je v povrchovej vrstve najnižšie lokálne v Above a na Gemeri. V severnej polovici Slovenska je podľa SHMÚ nasýtenie vyššie ako 60 percent. Tvrdí, že nepriaznivá situácia ostala v hlbšej vrstve. „Nasýtenie pod desať percent je v tejto časti pôdy na väčšine južného Slovenska. V celom pôdnom profile je nasýtenie desať až 20 percent lokálne na Gemeri, Novohrade, Above a Zemplíne. Na takmer dvoch tretinách územia je nasýtenie stále nižšie ako 50 percent, čo je zapríčinené hlavne nízkymi hodnotami v hlbšej vrstve,“ vysvetlili odborníci.

Deficit vlahy

Deficit pôdnej vlahy je mínus 40 až mínus 60 milimetrov lokálne v Above a na Horehroní, Orave a Hornom Zemplíne. Na západnom Slovensku prevažuje nadbytok vlahy, najviac na Záhorí. Nadbytok vlahy je aj na väčšine Podunajskej nížiny. Normálne podmienky pozoruje SHMÚ na 17,5 percenta územia.

Minulý týždeň spadlo najviac zrážok na Záhorí, v okolí Bratislavy, na Šariši a Above. „V Bratislave lokálne spadlo až do 63 milimetrov, na Záhorí to bolo najviac 30 až 40 milimetrov,“ uviedol SHMÚ. Doplnil, že vysoké úhrny zrážok boli aj na východnom Slovensku. Na Šariši a v Košickej kotline spadlo lokálne 40 až 45 milimetrov.

Teploty pod priemerom

Väčšina týždňa bola teplotne mierne pod dlhodobým priemerom. Najvyššia teplota vzduchu bola 31 stupňov Celzia v sobotu (2. 8.) na Zemplíne. Najnižšie klesla teplota na päť stupňov Celzia v Slovenskom raji, skonštatovali odborníci.