PS a KDH považujú výjazd parlamentného výboru do Gelnice za legitímne právo

„Ak si minister Šutaj Eštok stojí za svojou prácou v Gelnici a okolí, nie je dôvod, aby pre našu kontrolnú iniciatívu, ktorá je legitímnym opozičným právom, útočil na PS. Otázne je, či by minister vnútra spolu so štátnym tajomníkom organizoval dnešnú tlačovú besedu o pomoci zasiahnutému regiónu aj vtedy, ak by sme včera náš mimoriadny výjazdový výbor neohlásili,” uviedol člen parlamentného výboru Marek Lackovič (PS).

Tlačová konferencia strany PS

Výbor má preveriť reakciu štátu

Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že zvolanie výboru do Gelnice je výkon kontroly, ktorý parlamentu patrí. „Na rokovanie výboru pozývame zástupcov dotknutých obcí, samospráv, starostov - tých, ktorých sa to týka najviac. Chceme počuť, ako štát fungoval po veternej smršti. Chceme sa pozrieť na to, čo môže fungovať lepšie. Ak vláda tvrdí, že konala správne, tak výbor je najlepšie miesto, kde to môže ukázať,“ doplnil.

Z hnutí podotkli, že výbor nie je opozícia proti koalícii a zúčastniť sa na ňom môžu aj koaliční poslanci. Ako dodala členka výboru Jana Hanuliaková (PS), o zistených záveroch budú bezprostredne informovať verejnosť. Tá si podľa nej bude môcť porovnať informácie, ktoré dostáva od MV a ktoré hovoria ľudia priamo na mieste. „Podľa zistení rovnako zvážime ďalšie kroky,“ uzavrela.

Opozícia vyráža do Gelnice, vláda kritiku odmieta

V súvislosti s následkami veternej smršte v okrese Gelnica sa má v stredu (6. 8.) v Gelnici uskutočniť výjazdové rokovanie parlamentného výboru. Iniciovali ho opozičné PS, KDH a SaS. Šutaj Eštok opakovane odmietol kritiku, že vládni predstavitelia na situáciu reagujú nedostatočne. Zvolávanie výboru k danej téme považuje za absurdné.

Minister v piatok oznámil, že finančné prostriedky za záchranné práce vo výške takmer 400 000 eur už boli odoslané 16 obciam postihnutým veternou smršťou zo začiatku júla. Tvrdil, že samosprávy by mali mať peniaze na svojich účtoch v priebehu dňa.

Východné Slovensko zasiahol začiatkom júla silný vietor a dážď. Spôsobil rozsiahle materiálne škody na majetku obyvateľov, infraštruktúre a dopravných sieťach. Mimoriadna situácia z dôvodu veternej smršte bola vyhlásená v desiatkach obcí i v celom okrese Gelnica.