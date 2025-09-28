Štátny tajomník Eštok odcestoval na pracovnú návštevu USA

Marek Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
BRATISLAVA - Štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok odcestoval do Washingtonu D. C., kde začiatkom budúceho týždňa (29. a 30. 9.) absolvuje bilaterálne konzultácie. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Hlavným cieľom pracovnej cesty je prehĺbenie bilaterálnych vzťahov Slovenska a USA s osobitným dôrazom na oblasť bezpečnosti a energetiky. Plánované sú rokovania so zástupcami americkej Rady pre národnú bezpečnosť, rezortov financií a zahraničných vecí, ako i Kongresu.