Dovolenka sa zmenila na horor: Slováci uviazli v Košiciach aj v Grécku, tri dni plné neistoty a stresu!

BRATISLAVA/SOLÚN - Tešili sa domov, no namiesto pohodlného návratu ich čakal nekonečný stres a neistota. Približne 120 slovenských turistov uviazlo v Grécku na letisku v Solúne a domov do Bratislavy odleteli až po dvoch nociach čakania. Problémy postihli aj ďalších cestujúcich v Košiciach, ktorí mali naopak do Grécka namierené. Lietadlá sa kazili jedno po druhom a ľudia hovorili o chaose aj chýbajúcich informáciách.

Dovolenkári, ktorí si pri návrate z Grécka predstavovali len krátky let domov, zažili extrémne sklamanie. V Solúne napokon strávili ďalšie dve noci a domov odleteli až na tretí deň. Dôvodom bola porucha lietadla, ktoré ich malo odviezť, no to nebolo všetko – pokazilo sa totiž aj náhradné.

Na druhej strane čakali na ten istý spoj aj Slováci v Košiciach, ktorí mali dovolenku ešte len pred sebou. Aj ich plány sa zrútili a dlhé hodiny sa nevedelo, čo sa vlastne deje. Podľa cestujúcich, ktorých výpovede kolovali aj na sociálnych sieťach, medzi cestujúcimi vypukla nervozita, panika a bezmocnosť. Niektorí popisovali, že na letisku bolo veľa malých detí, tehotné ženy a silná klimatizácia, ktorá situáciu ešte zhoršovala. Viacero dovolenkárov napokon svoj zájazd zrušilo.

Práva a kompenzácie

Riaditeľ cestovky priznal, že išlo o nešťastnú zhodu okolností. „Smola bola, že náhradné lietadlo, ktoré malo zrealizovať let namiesto pokazeného, sa tiež pokazilo,“ uviedol pre STVR. V Grécku sa síce Slovákom dovolenka predĺžila, no mnohí by radšej boli doma. Únava, nedostatok informácií a nekomfortné podmienky zanechali silný dojem.

Slováci, ktorí do Grécka napokon odleteli, dostanú podľa cestovnej kancelárie Koala Tours viacero kompenzácií. Konkrétne: odškodné vo výške 250 eur na osobu od leteckej spoločnosti, kompenzáciu za nečerpané služby za dve noci a voucher v hodnote 200 eur na ďalší zájazd.

Odborníci pripomínajú, že pasažieri majú pri takýchto meškaniach nárok na viacero kompenzácií – a to aj podľa európskej legislatívy. Letecká spoločnosť má zabezpečiť občerstvenie, ubytovanie či finančné odškodné. Ak let mešká výrazne alebo sa zájazd skracuje, klient má nárok aj na zľavu či odstúpenie od zmluvy.