Druhá vlna konsolidácie má zatriasť Slovákmi: Prináša HROZIVÉ špekulácie a hádky! Fico aj Kamenický sa búria

BRATISLAVA – Sú ako Columbova žena a ide z nich strach. Už o pár týždňov by sme sa mali dozvedieť zoznam opatrení v druhom konsolidačnom balíčku. Jediné, čo zatiaľ môžeme s istotou povedať je, že sa im nevyhneme – druhé kolo konsolidácie nás neminie. Otázka znie, ako veľmi sa nás dotknú. Rezort financií zatiaľ oficiálne nepotvrdil nič, vládna koalícia mlčí. Z prostredia opozície sa však začali vynárať špekulácie, podľa ktorých je v hre ďalšie zvyšovanie DPH, tentokrát by mala stúpnuť až na 25 percent.

Dodatočná konsolidácia by sa nemala odkladať až na volebný rok 2027, odporúča RRZ (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

S informáciami o ďalšom zvyšovaná DPH prišlo opozičné Progresívne Slovensko. „Podľa našich informácií sa chystajú opäť zvýšiť DPH, tentoraz o dva percentuálne body, ľudia si teda môžu opäť pripraviť svoje peňaženky. Toto pokračovanie Ficovej drahoty, to je už drahota na steroidoch. Opäť sa inšpirovali a chystajú to maďarskou cestou. V Maďarsku majú síce najvyššiu DPH, majú tam aj transakčnú daň. Toto je to, čo po Maďarsku s radosťou kopírujú, ale v Maďarsku majú zároveň jednu z najnižších daní z práce,“ uviedol poslanec Štefan Kišš.

„Treba predstaviť opatrenia, v prvom rade šetrenie na sebe. Treba predstaviť také opatrenia, ktoré nepridusia ekonomiku a neprinesú ďalšiu drahotu v podobe zvyšovania DPH a ďalších daní. Vláda by mala konečne predstaviť aspoň nejaké opatrenia, ktoré pomôžu naštartovať slovenskú ekonomiku,“ dodal. Progresívci sú presvedčení, že Fico sa pripravované zvýšenie DPH snaží prekryť konšpiráciami o zahraničných vplyvoch mocností.

Fico aj rezort financií hromžia

Informácie zatiaľ nikto z koalície nepotvrdil. Práve naopak. Premiér Robert Fico tvrdenie o zvýšení DPH odmietol. „Namiesto toho, aby priznali, kto všetko bol platený britskou vládou a za aké aktivity, prichádzajú s obviňovaním, že zodpovedám za obsah dohody medzi Spojenými štátmi a Úniou o clách, alebo, že chceme v rámci konsolidácie zvyšovať DPH. Nič z toho nie je pravda,“ povedal premiér.

Aj ministerstvo financií hovorí o šírení špekulácií. „Akékoľvek informácie, ktoré sa dnes objavia vo vzťahu k budúcoročnej konsolidácii sú v súčasnosti iba obyčajné špekulácie, pretože o konkrétnych opatreniach ešte prebiehajú rokovania na úrovni koalície,“ tvrdí rezort.

Odmietli tiež komentovať návrhy a parametre, pokiaľ na opatreniach nebude definitívna dohoda a kým nebudú oficiálne predstavené vládou a ministerstvom financií. „Dovtedy MF SR považuje šírenie takýchto informácií za vyslovene nezodpovedné voči občanom Slovenskej republiky. Rezort financií už niekoľkokrát informoval, že legislatíva v súvislosti s konsolidačnými opatreniami by mala byť po dohode koaličných strán predložená na rokovanie vlády SR 20. augusta 2025. Tak ako vždy, budú opatrenia spojené s rozpočtom na budúci rok predstavené na tlačovej konferencii, ktorej termín MF SR včas oznámi,“ dodali.

Ťažká jeseň

Predseda parlamentu Richard Raši pred tromi týždňami uviedol, už minister financií už v rámci koalície predstavil návrh konsolidačných opatrení. Má ísť o 68 opatrení za asi tri miliardy eur. Priznal, že nájdenie dohody na rozpočte a konsolidačných opatreniach bude podľa neho skúškou koalície. Práve rozpočet je ďalšia ťažká téma, ktorú má koalícia na stole a priamo súvisí s balíkom konsolidačných opatrení. Podľa Rašiho bude jeseň ťažká. „Prvou silnou témou je konsolidačný balíček, keďže bude mať dosah na životy nejakej časti spoločnosti. Niekomu sa musí zobrať, niekde sa musí ušetriť. Druhou silnou témou bude rozpočet. Ten musí byť schválený v priebehu novembra. Daný termín je preto, aby rozpočet nemusel byť vyrovnaný, keďže taký sa zrealizovať nedá,“ povedal v prvej polovici júla Raši.