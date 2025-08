Úloha Matice slovenskej sa mení, ale zostáva rovnako dôležitá, tvrdí Raši

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Úloha Matice slovenskej sa mení, no zostáva rovnako dôležitá. Nebojuje už za holé prežitie národa, ale naďalej chráni a rozvíja to, čo nás robí jedinečnými. Upozornil na to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pri príležitosti výročia založenia inštitúcie. Myslí si, že v modernej dobe je uchovávanie kultúrnej pamäte a budovanie národného povedomia kľúčové.