Orgány činné v trestnom konaní preverujú ovplyvňovanie volieb, informuje minister vnútra

Najnovšia informácia o britskej kampani, ktorá mala v roku 2023 selektívne podporiť účasť segmentu mladých voličov, bola podľa neho len posledným kúskom celej mozaiky. S informáciami spravodajských služieb o možnom ovplyvňovaní volieb však podľa neho pracovali už v závere minulého roka. „To je informácia, ktorú som dostal od pani prezidentky Policajného zboru,“ konštatoval Šutaj Eštok.Podľa ministra zvyšovanie účasti tohto jedného voličského segmentu automaticky pôsobilo najmä v prospech jednej politickej strany, a to Progresívneho Slovenska. „Sú verejne dostupné prieskumy verejnej mienky, ak by sa konali voľby iba v kategórii 18 - 24 rokov, ktorá strana by ich vyhrala,“ konštatoval.

Zároveň podotkol, že ak by sa kampaňou za štátne peniaze napríklad rozhodol podporiť účasť slovenských Maďarov na voľbách maďarský premiér Viktor Orbán, tiež by podľa neho mohol povedať, že nechce podporovať žiadnu konkrétnu politickú stranu a chce len to, aby občania maďarskej národnosti išli k voľbám. Ak by sa napríklad Ruská federácia rozhodla financovať v SR kampaň na zvýšenie volebnej účasti seniorov, spôsobilo by to podľa Šutaja Eštoka okamžité protesty.

„Už by predstavitelia Progresívneho Slovenska a spriatelených médií písali do Európskej únie, ako sa tu ovplyvňujú voľby. A teraz sa tvárime, že sa nič nedeje,“ konštatoval minister vnútra, podľa ktorého by sa problém zasahovania do demokratických parlamentných volieb nemal bagatelizovať. „Akýkoľvek vstup zahraničnej mocnosti do volieb v krajine je neprijateľný,“ vyhlásil Šutaj Eštok.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v utorok (29. 7.) vyhlásil, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023. Britské ministerstvo zahraničia vo svojej reakcii odmietlo tvrdenia Fica, že by sa Spojené kráľovstvo snažilo ovplyvniť výsledok volieb, respektíve povzbudzovať v prospech konkrétnej politickej strany. Aktivita bola podľa Spojeného kráľovstva zameraná na povzbudenie mladých voličov zúčastniť sa na voľbách. Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka to v reakcii na Ficove vyjadrenie označil za pokus o odvedenie pozornosti od zlyhaní Ficovej vlády.