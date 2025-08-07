Progresívci sú pod paľbou: Miliónová investícia do dlhopisov cez známu firmu

BRATISLAVA - Je viacero spôsobov ako počas inflácie zhodnotiť svoje úspory. Takými môžu byť aj príspevky od štátu, ktoré sú napríklad v prípade strany Progresívne Slovensko nemalé. Progresívci sa rozhodli zhodnotiť svoj majetok nákupom cenných papierov prostredníctvo podnikateľa, ktorý figuroval v známej kauze v Česku.
Na realizovanú investíciu do cenných papierov upozornil portál Aktuality.sk, ktorý pripomenul, že išlo až o dva milióny eur. Príspevky za voľby pritom pre PS do konca volebného obdobia predstavujú až 18 miliónov eur. PS-ko vysvetľuje tento krok tým, že sa nechceli dostať do situácie, že by peniaze len tak bez zhodnotenia ležali na účte. Túto investíciu však realizovali cez firmu biznismena Júliusa Strapeka a finančnú skupinu Across.
"Dôvodom investície bola ochrana peňažných prostriedkov hnutia pred infláciou a ich zhodnotenie v čase, aby sme tieto prostriedky vedeli čo najefektívnejšie využiť napríklad na výjazdy do regiónov a nestrácali hodnotu kvôli inflácii, ktorá je aktuálne na úrovni 4,3 percenta," reagovalo PS na otázky Aktualít.
Kauza Orco a schránkové firmy
Meno Strapeka je však podľa redakcie späté aj s kauzou Orco. Prípad sa datuje ešte do roku 2019, kedy dvaja českí miliardári podali žalobu na Radovana Víteka. Ide o jedného z najbohatších Čechov. Vítek vraj mal dvojicu podviesť o miliardy pri zakladaní schránkových firiiem, kde zhodnocoval svoj zisk akcií až o 90 percent akcií firmy Orco. Tieto firmy pritom žiadny podiel predtým nevlastnili.
Jedným z vlastníkov týchto firiem bol Strapek z Acrossu, ktorý následne predal akcie Vitekovi. Vítek neskôr čelil za machinácie sankciám. Orco tak získala významné a lukratívne pozemky, medzi ktoré sa radí napríklad aj pražská stanica metra Holešovice.
"Pokiaľ ide o kúpu akcií spoločnosti Orco Property Group, tieto Július Strapek vyhodnotil ako zaujímavú investičnú príležitosť - rozhodol sa akcie nakúpiť s cieľom zhodnotenia investície pri predaji. Zdôrazňujeme, že išlo o štandardný obchod. K pokute, ktorú dostal Radovan Vítek, nemá Július Strapek dôvod sa vyjadrovať," povedala redakcii Anna Vojteková za skupinu Across.
Prečo si teda PS-ko vybralo práve túto spoločnosť? "Skupinu Across sme si vybrali na základe ponúkaných produktov a referencií na trhu. Investovali sme do konkrétnych dánskych a amerických spoločností, ktoré podnikajú eticky a majú nastavené ESG štandardy, čo bolo našou podmienkou," vydokladovala svoje rozhodnutie strana, ktorá dodala, že ich strana má financovanie transparentné.