Británia prisľúbila počas augusta vysvetliť aktivity súvisiace s voľbami, informuje Ministerstvo zahraničných vecí

Slovenská diplomacia požiadala o odpovede týkajúce sa zmluvy, ktorá mala byť uzatvorená medzi britským ministerstvom zahraničných vecí a mediálnou agentúrou Zinc Network na nábor influencerov. „Dali sme konkrétne otázky a požiadali sme o jasné odpovede, či okrem medializovanej zmluvy existuje ešte akákoľvek iná zmluva, ktorá sa týka aktivít na území SR. Požiadali sme rovnako o zoznam všetkých influencerov, ktorí na tomto základe pôsobili či pôsobia na Slovensku,“ priblížil minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). SR žiada o obsah príspevkov influencerov a tiež výšku ich odmien. „Zároveň, či je takáto zmluva naďalej platná a ak áno, požiadali sme o okamžité zastavenie kontraktov,“ dodal minister.

Ďalšie otázky od MZVEZ sa týkajú angažovanosti a miery zasahovania britského rezortu diplomacie, ako aj dôvody utajenia takejto zmluvy a neoznačenia jednotlivých kampaní. „SR záleží na dobrých vzťahoch so Spojeným kráľovstvom, no v rámci vzájomnej dôvery je mimoriadne dôležité, aby náš aliančný partner predložil všetky informácie a vysvetlil nejasnosti, ktoré tu stále sú,“ zdôraznil Blanár.

Rezort slovenskej diplomacie odmieta „akékoľvek zasahovanie iného štátu do vnútropolitických záležitostí suverénnej Slovenskej republiky s akýmkoľvek deklarovaným úmyslom“, akým je aj ovplyvňovanie účasti vo voľbách. MZVEZ tvrdí, že k tomu sa britská strana verejne prihlásila vo svojom vyjadrení z utorka (29. 7.).Britské ministerstvo zahraničia v utorok odmietlo, že by sa Spojené kráľovstvo snažilo ovplyvniť výsledok volieb, respektíve povzbudzovať k voľbe za alebo proti konkrétnej politickej strane. Táto aktivita bola podľa neho zameraná na „povzbudenie mladých ľudí k účasti na demokratickom dianí vo svojich krajinách účasťou vo voľbách, a to bez ohľadu na ich politickú príslušnosť alebo podporu“.

O prípade hovoril v utorok premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý sa odvolal na článok portálu marker.sk. Vyhlásil, že britská strana platila influencerov na ovplyvnenie volieb v neprospech Smeru-SD a v prospech PS. Portál marker.sk čerpal zo zistení britskej investigatívnej platformy Declassified UK.