Búrky zasiahli aj najdlhšiu estakádu na Slovensku: VIDEO Most sa zmenil na vodopád

Búrky a prívalové dažde zanechali počas víkendu viaceré škody a komplikácie v doprave. Cestu I/16 medzi Kriváňom a Mýtnou v Banskobystrickom kraji v nedeľu predpoludním v dôsledku búrky zaplavila voda, čo spôsobilo obmedzenia na cestách kvôli nánosom blata, kameňov či konárov.

Búrlivé počasie okrem iného postihlo aj najdlhšiu estakádu, ktorá sa stavia na úseku R2 Kriváň - Mýtna a bude mať takmer 4,5 kilometra. Aj keď najdlhší most na Slovensku ešte nie je dokončený, vodičov prekvapila situácia, ktorá sa im počas jazdy naskytla. Z mosta sa po búrke valila voda, ktorá pripomínala vodopád.

"Onedlho by sa už mala dokončiť dlho očakávaná mega estakáda Mýtna - Kriváň. Len dúfame, že odvodnenie tejto komunikácie budú mať viac pod kontrolou, ako tomu bolo dnes. Toto cestné dielo, samozrejme, ešte nie je ukončené, ale pre vodičov, ktorí dnes išli popod tento most, to nebolo nič príjemné," uviedol v nedeľu na sociálnej sieti Ústredný Automotoklub SR. Národná diaľničná spoločnosť koncom júna informovala, že na moste minulý mesiac aplikovali hydroizolačné vrstvy a tiež prebiehala betonáž ríms, osádzali sa zábradlia a zvodidlá.

Začiatok úseku R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na úsek R2 Pstruša – Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského Rudohoria, Poľany a Javoria. Moderná štvorprúdovka už tento rok odľahčí okolité obce i cestu prvej triedy od tranzitnej dopravy.