Dráma na ferrate pri Kremnici: 8-ročného chlapca zasiahol počas silnej búrky elektrostatický výboj!

(Zdroj: hzs.sk)

SKALKA - Obrovský strach zažili otec so synom počas sobotného výstupu na Via ferrate Komín na Skalke. Krátko popoludní ich na trase zastihla silná búrka. Osemročný chlapec českej národnosti dostal pravdepodobne elektrostatický výboj práve vo chvíli, keď sa pridržiaval oceľového lana. Okamžite cítil silné brnenie v tele a do akcie museli vyraziť horskí záchranári.