Intenzívne BÚRKY sa blížia! PREDPOVEĎ na víkend neveští nič dobré, hlavne TU sa majte na pozore

Výbežok vyššieho tlaku zasahujúci do našej oblasti od západu slabne. V piatok v priebehu dňa postúpi v brázde nízkeho tlaku do strednej Európy od severozápadu studený front, ktorý sa bude vlniť. Ako informuje portál o počastí iMeteo.sk, práve na ňom sa budú tvoriť búrky, no ich presná predpoveď je stále zložitá.

Prvé búrky sa na našom území predpokladajú už dnes a opäť môžu byť silnejšie. Aj keď nie je známe, kedy dorazia, je takmer isté, že zasiahnu výlučne oblasti západného a severozápadného Slovenska. Na východnom Slovensku je výskyt búrok len veľmi málo pravdepodobný. Na piatok zatiaľ existujú dve verzie. Model ICON dnes počíta s búrkami popoludní a nemuseli by byť príliš výrazné. Model Aladin na druhej strane očakáva intenzívnejšie búrky, ktoré prídu skôr v druhej časti popoludnia a k večeru a sprevádzať by ich mal silný vietor.

Väčší pozor by sme si však mali dávať v sobotu, kedy to vyzerá oveľa nebezpečnejšie. Hoci teplota vystúpi od 26 do 31 stupňov Celzia, cez deň sa ma ná väčšine územia vyskytovať prehánky alebo dážď. Na studenom fronte by sa mali v popoludňajších hodinách tvoriť veľmi intenzívne búrky. Vlna búrok by sa mala začať vytvárať nad Rakúskom a popoludní doraziť od západu nad naše územie. ktoré nás ovplyvnia aj v noci na nedeľu.

Aj v nedeľu treba na väčšine územia očakávať dážď. K ďalšej vlne búrok by malo dochádzať v nedeľu počas popoludnia vo východnej polovici krajiny. Počas dňa vystúpi najvyššia denná teplota na 18 až 23, na juhu a na východe miestami 24 až 29 stupňov Celzia. Fúkať má vietor s rýchlosťou od 10 až 25 km/h, pri búrkach môže zosilnieť.