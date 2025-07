Zaniklo na Slovensku rekordné množstvo firiem? Ministerstvo financií sa vyjadrilo TAKTO

(Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Poukázalo pritom na štatistiky portálu Finstat, ktorý čerpá údaje z Obchodného registra SR a Živnostenského registra SR a je aktualizovaný každý deň. „Ak sa pozrieme na zverejnené dáta, vôbec z nich nevyplývajú zmeny v trendoch vzniku alebo zániku firiem (s. r. o.). Vývoj je dlhodobo takmer stabilný. Ani rok 2025 nenaznačuje, že by firmy prestali vznikať,“ zdôraznil rezort financií.

BÚRAME MÝTY A KLAMSTVÁ: NAOZAJ ZANIKÁ REKORDNÉ MNOŽSTVO FIRIEM? ✅️V dnešnom seriáli zbúrame mýtus, ktorý šíria... Posted by Ministerstvo financií SR on Thursday, July 24, 2025

Vzniklo necelých 14-tisíc firiem

Za niečo viac ako prvý polrok, podľa údajov Finstatu k 24. júlu, vzniklo na Slovensku necelých 14.000 firiem. „Ak by bola takáto dynamika zachovaná, do konca roka by mohlo vzniknúť najviac firiem za predchádzajúce roky. Samozrejme, nechceme predbiehať,“ konštatovalo ministerstvo. V uplynulých rokoch sa toto číslo pohybovalo medzi 19.000 až 22.000 novými spoločnosťami ročne.

„Dramatické zmeny nevidieť ani pri zániku firiem. Za prvých sedem mesiacov roka 2025 ich bolo niečo cez 4000,“ vyčíslil rezort. Pripomenul, že k najväčšiemu zániku v posledných rokoch prišlo v roku 2021, počas ktorého skončilo 15.263 firiem s právnou formou s. r. o. Tento pokles bol do veľkej miery spôsobený legislatívnymi zmenami, po ktorých došlo k vyčisteniu Obchodného registra SR od spoločností, ktoré v ňom nemali byť alebo boli dlhodobo neaktívne. Inak podľa zverejnených údajov zaniklo v uplynulých rokoch 4000 až 6000 firiem ročne.