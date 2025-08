16-ročné dievča z Ukrajiny zrazil cyklista! Na pomoc prišli horskí záchranári

(Zdroj: hzs.sk)

RUŽOMBEROK - Poranenie členka utrpelo v sobotu popoludní 16-ročné dievča z Ukrajiny po tom, čo ju na asfaltovej ceste z turistického strediska Malinô Brdo do Hrabova zrazil cyklista. Dievčaťu pomáhali horskí záchranári.

„Horskí záchranári dievča po ošetrení transportovali terénnym vozidlom Horskej záchrannej služby do Hrabova, kde si ju prevzala do starostlivosti posádka rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice v Ružomberku,“ uviedla HZS na svojej stránke. Okolnosti, ako aj príčina nehody sú podľa nej predmetom vyšetrovania polície.