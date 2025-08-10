Reforma záchrannej zdravotnej služby na Slovensku: KDH to vidí TAKTO

BRATISLAVA - Opozičné KDH si vie predstaviť dohodu na zmene systému prevádzkovania záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Hnutie nevidí dôvod na to, aby sa o túto kritickú infraštruktúru súťažilo každých šesť rokov. Informoval komunikačný odbor KDH.
KDH bude podporovať zmysluplné návrhy, ktoré by viedli k zmene súčasného nastavenia. „Podľa nášho názoru by záchrannú zdravotnú službu mohli organizovať a prevádzkovať vyššie územné celky tak, ako je to v susednej Českej republike. Súťaž môže byť naďalej organizovaná na tie zložky prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú urgentné, napríklad dopravná zdravotná služba,“ uviedol odbor komunikácie.
Kvalitná a bezpečná záchranná zdravotná starostlivosť
Poslanec Peter Stachura (KDH) nevidí dôvod, prečo by kritická infraštruktúra štátu mala byť predmetom podnikania. „Tak, ako nesúťažíme o hasičské a policajné stanice, nemali by sme súťažiť ani o stanice záchrannej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytujú urgentné služby,“ podotkol. Prípadná zmena systému podľa KDH musí garantovať kvalitnú a bezpečnú záchrannú zdravotnú starostlivosť pre ľudí. Kresťanských demokratov mrzí, že s návrhom na systémovú zmenu prichádzajú niektoré strany vládnej koalície až teraz. Tieto zmeny mohli byť podľa nich zapracované do reformy záchrannej zdravotnej služby už v marci, keď rezort zdravotníctva predložil zákon do parlamentu.
Hnutie zároveň poukázalo na to, že všetky doterajšie tendre na záchrannú zdravotnú službu neboli dostatočne transparentné a mnohé sprevádzali škandály. Výber poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby neprebieha podľa pravidiel objektívnej súťaže. „Andrej Danko (predseda SNS, pozn. TASR) v snahe naberať politické body a percentá v prieskumoch kritizuje tender na záchranky. Ako aj pri transakčnej dani - po funuse. Neviem, kde bol Andrej Danko, keď jeho minister blokoval zákon o záchrankách bez toho, aby dával konštruktívne pripomienky a návrhy pri jeho prerokovávaní v parlamente. Neviem, kde bol Andrej Danko v čase, keď mohol pokojne predložiť pozmeňujúci návrh a riešiť aj transparentnosť tendra, aj sociálny status záchranárov,“ poznamenal poslanec za KDH František Majerský.
Štátny záchranný systém
Slovenská národná strana v sobotu (9. 8.) informovala, že pre netransparentný dvojmiliardový tender na obsadenie staníc záchraniek navrhne, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu. Dôjde tak podľa národniarov k úspore financií. SNS verí, že návrh podporia aj koaliční partneri Hlas-SD a Smer-SD. Premiér Robert Fico (Smer-SD), je zvedavý, ako sa Hlas vyrovná s návrhom koaličnej SNS. „Môžeme na nejaký čas predĺžiť licencie pre končiacich partnerov a vytvoriť si dostatočný časový priestor na úvahy ako ďalej v tejto mimoriadne lukratívnej časti slovenského zdravotníctva,“ navrhol. Hlas-SD je ochotný diskutovať o návrhu SNS.