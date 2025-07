Kandidát na starostu Petržalky Mravec podal podnet na štátnu volebnú komisiu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„V čase volebnej kampane a letnej sezóny je mestská časť proaktívna a jednostranne zvýhodňuje jedného z kandidátov na post starostu,“ konštatuje Mravec v podnete. Pre zachovanie rovnosti šancí kandidátov na šéfa miestnej samosprávy vo volebnej kampani je podľa neho nevhodné, aby mestská časť touto formou ovplyvňovala volebnú kampaň a voličov. Ak považuje za nevyhnutné menovať jedného z kandidátov bez toho, aby bol poskytnutý priestor aj druhému kandidátovi, nie je podľa Mravca potrebné zároveň ho aj ako jediného označovať v príspevkoch na sociálnej sieti.

V doplňujúcich voľbách na starostu Petržalky, ktoré budú 6. septembra, kandiduje okrem Mravca aj bývalý starosta Petržalky Ján Hrčka. Práve bývalý starosta sa rozhodol, po dlhodobom upozorňovaní na problematiku financovania škôlok, vymáhať financie od hlavného mesta súdnou cestou. Na konci svojho mandátu podpísal splnomocnenie pre advokátsku kanceláriu, ktorá má mestskú časť zastupovať. Za predmetnú zmluvu ho tento týždeň magistrát skritizoval. Financie, ktoré žiada mestská časť platobným príkazom, považuje za neoprávnené. Mestská časť zároveň Hrčku označovala aj v príspevkoch na sociálnej sieti, ktoré sa týkajú témy sporu.

V rámci dobrej vôle označenie protikandidáta obratom odstránili

Mestská časť v reakcii uviedla, že si nie je vedomá, že by niečo porušila. Odmietla, že by práve spomínaním protikandidáta v príspevkoch uprednostňovala jeho a získavala politické body v jeho prospech. Cieľom bolo objektívne a fakticky informovať o témach nespravodlivého financovania materských škôl zo strany mesta, ako aj sporu, ktoré sa bytostne týkajú práve bývalého starostu. Spomenúť jeho meno preto považovala za logické, označenie profilu na sociálnej sieti je jej štandardný a bežne používaný postup.

„Okrem toho, nemyslíme si, že práve to zvyšuje šance na úspech v doplňujúcich voľbách. Obzvlášť, keď je to verejný profil, ktorý si v prípade potreby dokážu potenciálni voliči vyhľadať aj sami,“ podotkla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Odmieta tak, že by išlo o snahu ovplyvňovať voličov. Nevidela však dôvod, prečo by mala v tejto veci poskytnúť rovnaký priestor aj kandidátovi Mravcovi, ktorý v tom nie je žiadnym spôsobom zainteresovaný. „Máme za to, že mestská časť v tomto prípade nič neporušila a ak áno, mala by to potvrdiť jedine štátna volebná komisia,“ skonštatovala Halašková s tým, že napriek tomu v rámci dobrej vôle označenie protikandidáta obratom odstránili.