Raši dúfa, že najbližšia koaličná rada sa bude venovať chýbajúcemu sudcovi ÚS SR

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Máme jedného neobsadeného člena na ÚS SR a v roku 2026 sa končí mandát ďalšej členke, čiže sa uvoľňuje ďalšie miesto. (...) Voľbu vypíšeme ihneď po tom, ako bude dohoda na mene. Dvakrát sa nám už totiž stalo, že voľba bola vypísaná a skončila sa neúspešne. Nemá význam ju vypísať len preto, aby sme ju vypísali. Verím, že koaličná rada, ktorá sa zíde koncom leta, sa týmto bude zaoberať,“ povedal.

archívne video

Reakcia na rozhodnutie Ústavného súdu SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Raši zároveň potvrdil, že sa o situácii rozprával aj s predsedom ÚS Ivanom Fiačanom a informoval o nej koaličných partnerov. Zároveň avizoval, že v prípade, ak bude chcieť Fiačan vystúpiť v pléne parlamentu, umožní mu to. „Jeho požiadavku plne chápem. Ústavný súd má mať 13 členov,“ dodal.

Na Ústavnom súde takmer 2 roky chýba sudca, Fiačan zvažuje vystúpiť v parlamente

Ústavný súd (ÚS) SR funguje už takmer dva roky v neúplnom počte. Chýba mu jeden sudca, pretože parlamentu sa doposiaľ nepodarilo zvoliť kandidátov na ústavného sudcu. Chýbajúci sudca by efektívnosť ÚS výrazne zvýšil o približne 140 vybavených vecí v priebehu polroka, pripomenula hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová. Predseda súdu Ivan Fiačan zvažuje vystúpiť aj v pléne Národnej rady (NR) SR.

„Predsedu Ústavného súdu mrzí, že doplnenie pléna Ústavného súdu mešká rok a osem mesiacov, no treba pripomenúť, že voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu a menovanie sudcov Ústavného súdu sú výlučne v kompetencii Národnej rady a prezidenta,“ uviedla Ferencová. Tempo, ktorým ÚS rozhoduje, je podľa nej nastavené v prospech navrhovateľov, ktorými sú najmä fyzické a právnické osoby dožadujúce sa ochrany svojich subjektívnych práv. „Chýbajúci sudca by efektívnosť Ústavného súdu výrazne zvýšil o približne 140 vybavených vecí v priebehu polroka – to je približne 140 rozhodnutí vo veciach, ktoré často riešia elementárne existenčné problémy uvedených navrhovateľov,“ dodala hovorkyňa ÚS.

Predseda ÚS naďalej zvažuje aj možnosť svojej reakcie na nečinnosť parlamentu v súvislosti s kandidátmi na ústavných sudcov priamo na pôde NR SR. Túto možnosť spomínal už na jar. Funkčné obdobie ústavného sudcu je 12 rokov. Sudkyni Jane Baricovej by mal končiť mandát v júli 2026. „V roku 2026 by malo opäť dôjsť k zmene v zložení pléna. Ak si parlament nebude plniť svoje povinnosti pri voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu, oslabí prístup verejnosti k jej ústavným právam,“ dodala Ferencová.

Na ÚS je momentálne 12 sudcov z 13. Jedno miesto sa uvoľnilo ešte v septembri 2023, keď sa funkcie vzdala Jana Laššáková. Parlament štandardne volí dvojnásobok potrebného počtu, zvoliť má preto dvojicu kandidátov. Z nich si jedného vyberá prezident SR a vymenuje ho za ústavného sudcu. NR SR opakovane doposiaľ nezvolila žiadneho kandidáta.