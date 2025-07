Raši dúfa v návrat k zmene ústavy: Verí, že veta o jednom volebnom obvode ešte vypadne

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) verí, že koalícia sa ešte vráti k téme vypustenia jedného volebného obvodu z Ústavy SR. Dúfa, že nakoniec príde k dohode a daná veta z ústavy vypadne. Uviedol to v reakcii na otázku o vypustení jedného volebného obvodu, čo chcel Hlas-SD presadiť pozmeňujúcim návrhom k vládnej novele ústavy, no poslanci ho neschválili.

„Najprv počkáme, ako dopadne ústava ako celok, či sa v parlamente schváli alebo nie. Keď sa neschváli, možno pôjde nejaká nová novela ústavy, kde sa to bude dať zakomponovať,“ poznamenal. Raši tvrdí, že ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že Slovensko tvorí pre parlamentné voľby jeden volebný obvod, sa do ústavy vložilo v období predchádzajúcej vlády zo strachu.

Myslí si, že takto nastavený systém však nie je spravodlivý a regióny sú v ňom málo zastúpené. „Celé je to o tom, aby si ľudia v regióne zvolili niekoho, kto tam žije, komu dôverujú a kto bude zastupovať ich záujmy v NR SR,“ podotkol. Upozornil na to, že vypustenie ustanovenia by neprinieslo konkrétne zmeny volebného systému, ale otvorilo by debatu o nich.

Nerozumie tomu, prečo by mal mať niekto z koaličných partnerov s daným návrhom problém. „Nie je logické vysvetlenie na to, prečo by vetu, ktorú tam dal ešte Igor Matovič, niekto obhajoval, aby tam bola a verím, že keď prejde rozpočet a konsolidácia, čo je kľúčové pre fungovanie štátu, tak sa k tomu normálne vrátime a sadneme si za stôl a povieme si, však dajme tú vetu preč a potom len začnime debatu o tom, ako by sa to dalo zmeniť,“ dodal.