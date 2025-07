Hlas-SD víta posun v postoji Európskej komisie, ktorý zohľadňuje špecifické výzvy Slovenska

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Koaličný Hlas-SD víta posun v postoji Európskej komisie (EK), ktorý zohľadňuje špecifické výzvy Slovenska pri plánovanom postupnom ukončení dovozu ruského plynu. Jej pôvodný návrh totiž nebol v súlade so záujmami SR a jeho prijatím by hrozilo ďalšie zdražovanie. Uviedla to strana v utorok na sociálnej sieti. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok (14. 7.) vyzval ostatné politické strany, aby sa čo najskôr vyjadrili k návrhu garancií týkajúcich sa plánovaného odstavenia dodávok ruského plynu do EÚ, ktoré ponúka EK Slovensku za hlasovanie o 18. balíku sankcií voči Rusku.