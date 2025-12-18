Štvrtok18. december 2025, meniny má Sláva, Slávka, zajtra Judita

V Bruseli sa začína kľúčová časť rokovaní o zmrazených ruských aktívach! K Maďarom a Slovákom sa pridal tretí hráč

Ilustračné foto Zobraziť galériu (4)
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk
TASR, ČTK

BRUSEL - V Bruseli bude horúco. Padnúť má totiž zrejme jedno z najdôležitejších rozhodnutí tohto roka. Európski lídri majú na samite prijať rozhodnutie o ďalšom financovaní Ukrajiny, pričom hlavnou otázkou je, či na to využijú zmrazené ruské aktíva.

V Bruseli sa vo štvrtok začína ostro sledovaný samit EÚ, kde majú lídri rozhodnúť o ďalšej pomoci Ukrajine. Európska komisia pred zasadnutím navrhla dva varianty finančnej podpory. Prvým je úver od EÚ financovaný z jej rozpočtu, druhou možnosťou je takzvaná reparačná pôžička financovaná zo zmrazených ruských aktív v EÚ. Inak povedané, druhá možnosť ráta s tým, že EÚ by Kyjevu poskytla reparačnú pôžičku, ktorá by bola zaistená práve ruskými aktívami. Tie sa nachádzajú najmä v Belgicku a Luxembursku. V otázka však panujú medzi jednotlivými krajinami výrazne odlišné názory a postoje.

Práve spomínané Belgicko je krajinou, ktorá túto iniciatívu zatiaľ blokuje a to aj napriek snahám nemeckého kancelára Friedricha Merza a predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej. Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot argumentoval tým, že reparačná pôžička je najhoršia možnosť, ako financie zabezpečiť, pretože je riskantná a nikdy predtým sa nepoužila. Belgicko upozorňuje najmä na možné odvetné kroky Ruska, keďže na jeho území sa nachádza väčšina týchto aktív. Kriticky sa k návrhu stavajú aj Slovensko, Česko, Maďarsko, Taliansko, Bulharsko či Malta.

Von der Leyenová
Zobraziť galériu (4)
Von der Leyenová  (Zdroj: TASR/AP/Virginia Mayo)

Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová v pondelok povedala, že rokovania o využití zmrazených ruských aktív sú čoraz zložitejšie. Tento týždeň v Bruseli označila za veľmi dôležitý. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pritom prízvukovala, že Európska únia musí tento týždeň prijať rozhodnutie o financovaní Ukrajiny. „Neexistuje dôležitejší čin európskej obrany, než podpora obrany Ukrajiny. Nasledujúce dni budú kľúčovým krokom pri zabezpečovaní tejto podpory. Je na nás, ako budeme financovať boj Ukrajiny. Je to vec naliehavá, všetci to vidíme, všetci to cítime, pretože tak, ako sa zintenzívňujú mierové rokovania, tak isto sa zintenzívňuje ruská baráž útokov,“ uviedla Leyenová.

Pre Ukrajinu, ktorá má podľa slov prezidenta Volodymyra Zelenského problémy s financovaním svojich potrieb, má prípadné rozhodnutie Európskej únie využiť zmrazené ruské aktíva na podporu Ukrajiny kľúčový význam. Podľa agentúry Reuters vysvetlil, že ruské aktíva by pomohli Kyjevu nahradiť klesajúcu podporu od niektorých partnerov. „Bez tejto podpory nemôžeme zostať silní,“ vyhlásil.

Fico odmieta využitie zmrazených aktív

Slovenský Premiér Robert Fico už vopred avizoval, že nepodporí žiadnu schému, teda ani využitie zmrazených ruských aktív, ktorá by viedla k ďalšej podpore vojny na Ukrajine. „Principiálne odmietam podporiť zajtra (vo štvrtok, pozn, red.) čokoľvek, čo by viedlo k peniazom na vojnu,“ skonštatoval Fico s tým, že nepodporí využitie zmrazených aktív, ak by mali viesť k ďalšej podpore vojny na Ukrajine. „Ak to má byť súčasťou mierovej dohody, prečo to ideme hodiť na zbrane?“ pýtal sa s tým, že by podporil využitie zmrazených aktív na dohodu o obnove Ukrajiny.

Premiér SR Robert Fico.
Zobraziť galériu (4)
Premiér SR Robert Fico.  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Slovensko je podľa Fica pripravené pomôcť Ukrajine na bilaterálnej báze. „Sme im pripravení pomôcť pri odmíňovaní, pri iných oblastiach,“ dodal s tým, že je pripravený na ďalšie rokovania Ukrajiny a Slovenska. „Budeme sa správať ako solidárny hráč na bilaterálnej báze,“ povedal Fico s tým, že dávať peniaze na vojnu na Ukrajine znamená predlžovať ju. Premiér tiež vyhlásil, že Európska únia nemá riešenie tohto konfliktu. Ak nejaká krajina chce, môže podľa Fica poskytovať peniaze Ukrajine na vojnu. „Ale nemôže tu byť nejaký európsky plán na pokračovanie vojny,“ skonštatoval.

Maďarsko zasa avizovalo, že nepodporuje konfiškáciu zmrazených ruských aktív. Maďarský premiér Viktor Orbán zároveň odkázal, že krajina neposiela Ukrajine peniaze ani zbrane a nezúčastňuje sa na pôžičkách EÚ, ktoré slúžia účelom vojny. Európska únia chce podľa jeho slov rozšíriť rusko-ukrajinskú vojnu z frontových línií do ekonomického vnútrozemia konfiškáciou zmrazených ruských aktív. Zdôraznil, že sa to podľa neho rovná otvorenému vyhláseniu vojny, na čo Rusko bude reagovať.

Česko odmieta dávať garancie

Česko by podľa premiéra Andreja Babiša využitie zmrazených ruských aktív podporila za určitých podmienok - musia sa zohľadniť obavy Belgicka a záruky poskytované členskými štátmi musia byť dobrovoľné. „Ďalšiu finančnú pomoc, samozrejme, podporujeme. Debata je o tom, akým spôsobom tie peniaze pre Ukrajinu zabezpečíme. Myslíme si, že ich môžeme zabezpečiť tak, ako to bolo v minulosti, teda že EÚ si ich zoženie na finančnom trhu,“ povedal Babiš.

V otázke použitia zmrazených ruských aktív zdôraznil, že Česko žiadne garancie dávať nebude. „Ak by došlo k tomu, že členské štáty budú chcieť použiť ruské aktíva, tak my za to v žiadnom prípade ručiť nebudeme. Nebudeme tu zaťažovať naše rozpočty do budúcnosti,“ podotkol. Väčší zmysel by však podľa Babiša dávalo, ak by sa zmrazené ruské aktíva využili skôr na reparácie po ukončení vojny. Keď sa minulý týždeň v Bruseli stretol aj s belgickým premiérom Bartom De Weverom, ten mu vraj vysvetľoval obavy svojej krajiny a tvrdil, že akonáhle EÚ siahne na zmrazené ruské aktíva, reakcia Ruska môže byť taká, že zabaví všetok majetok členských štátov EÚ, banky či podniky.

Koncom minulého týždňa členské štáty EÚ odhlasovali, že ruské aktíva zostávajú zmrazené na neobmedzený čas. V praxi to znamená, že keď sa bude na pôde Rady Európy každých šesť mesiacov hlasovať o pokračovaní európskych sankcií voči Rusku, zmrazených aktív ruskej centrálnej banky sa to týkať nebude - zostanú zmrazené, aj keby nejaký štát Únie predĺženie sankcií vetoval. O tomto návrhu sa hlasovalo väčšinovo, čím sa zároveň obišlo možné veto zo strany Maďarska či Slovenska, ktoré boli proti spomínanému kroku.

Ruská centrálna banka žaluje belgickú spoločnosť Euroclear

Ruská centrálna banka medzičasom v piatok oznámila, že podáva žalobu na spoločnosť Euroclear so sídlom v Belgicku, v ktorej je uložená väčšina ruských aktív zmrazených v Európskej únii. Centrálna banka tvrdí, že spoločnosť ju poškodzuje a ovplyvňuje jej schopnosť nakladať so svojimi finančnými prostriedkami a cennými papiermi.

Banka už skôr vyhlásila, že návrhy Európskej únie na použitie jej aktív sú nezákonné. Zároveň zdôraznila, že si vyhradzuje právo použiť všetky dostupné prostriedky na ochranu svojich záujmov. „Mechanizmy priameho či nepriameho použitia aktív ruskej centrálnej banky, podobne ako aj akékoľvek iné formy neoprávneného použitia aktív, sú nezákonné a v rozpore s medzinárodným právom vrátane porušenia zásad zvrchovanej imunity aktív,“ tvrdí banka. Ruskí predstavitelia opakovane varovali, že takýto krok by vyvolal „najprísnejšiu reakciu“.

 

Viac o téme: SamitKonflikt RuskoRobert FicoBelgickoUkrajinaZmrazené ruské aktíva
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Weiss pred záverečným súbojom Slovana v KL: Hlavným cieľom v novom roku bude obhájiť titul
Tréner Weiss pred záverečným súbojom Slovana v KL: Hlavným cieľom v novom roku bude obhájiť titul
Zoznam TV
Hráč Slovana Nino Marcelli pred zápasom s Häckenom: Chceme sa s rokom rozlúčiť víťazne
Hráč Slovana Nino Marcelli pred zápasom s Häckenom: Chceme sa s rokom rozlúčiť víťazne
Zoznam TV
Tréner Vladimír Weiss pred posledným zápasom Slovana v Konferenčnej lige s BK Häcken
Tréner Vladimír Weiss pred posledným zápasom Slovana v Konferenčnej lige s BK Häcken
Zoznam TV

Domáce správy

Vodiči, dávajte pozor: Vo
Vodiči, dávajte pozor: Vo viacerých okresoch Slovenska sa ráno vyskytuje hmla
Domáce
Ilustračné foto
V Bruseli sa začína kľúčová časť rokovaní o zmrazených ruských aktívach! K Maďarom a Slovákom sa pridal tretí hráč
Domáce
Obrovské problémy Fica v
Obrovské problémy Fica v Bruseli: Vládny špeciál mal nehodu! Lietadlo je vážne poškodené
Domáce
Košice: Po 24 rokoch sa obyvatelia Grota dočkali – domy môžu konečne skolaudovať
Košice: Po 24 rokoch sa obyvatelia Grota dočkali – domy môžu konečne skolaudovať
Košice

Zahraničné

Anthony Albanese a Li
Premiér Albanese prisľúbil sprísnenie trestov za nenávistné prejavy: Spravil tak po streľbe v Sydney
Zahraničné
Tragická nehoda lietadla a
Tragická nehoda lietadla a vrtuľníka: Americká vláda priznala chybu pri januárovej kolízii
Zahraničné
Americký Kongres schválil zrušenie
Americký Kongres schválil zrušenie sankcií pre Sýriu: Otvorí tak cestu pre návrat investícií
Zahraničné
Rusko zváži odblokovanie služby
Rusko zváži odblokovanie služby Roblox: Musia dodržať zákony
Zahraničné

Prominenti

Obrovský ŠOK: Prestížne udeľovania
Obrovský ŠOK: Prestížne udeľovania cien už viac v televízii NEUVIDÍTE!
Zahraniční prominenti
KOLAPS pred Vianocami: Slovenská
KOLAPS pred Vianocami: Slovenská moderátorka skončila v nemocnici!
Domáci prominenti
Ďalší slovenský raper odhalil
Ďalší slovenský raper odhalil DESIVÚ DIAGNÓZU: Nádor na mozgu!
Domáci prominenti
Brad Pitt
Brad Pitt hral aj v nezabudnuteľnom Dallase: Pamätáte si ho?
Osobnosti

Zaujímavosti

Zapáchajú viac než mužské,
Zapáchajú viac než mužské, no môžu chrániť mozog: Vedci odhalili prekvapivý fakt o ŽENSKÝCH PRDOCH!
Zaujímavosti
Dvadsiatničky jej môžu len
Po šesťdesiatke dosiahla formu života: Dnes má 77 rokov a ODMIETA skrývať postavu! Mladšie ženy len TICHO závidia
Zaujímavosti
Výskum vysvetľuje: Prečo niektoré
Výskum vysvetľuje: Prečo niektoré ženy predstierajú orgazmus?
vysetrenie.sk
Mýtus alebo varovanie? Proroctvá
Mýtus alebo varovanie? Proroctvá Baby Vangy pre rok 2026 opäť rozdeľujú svet! Vízia, ktorá desí
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend, ktorý pohltil už
Slováci podľahli novému trendu: Potešili by ste sa tomuto darčeku?
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Zmeny vlakovej dopravy v
Zmeny vlakovej dopravy v Nitrianskom kraji: Zistite, čo všetko čaká cestujúcich
nitra.zoznam.sk
Významná správa pre stanicu
Významná správa pre stanicu v Trnavskom kraji: Skráti sa aj prestupná doba, čo sa ešte mení?
trnava.zoznam.sk

Ekonomika

Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)
Koľko stojí práca, ktorú ženy robia doma zadarmo? Spočítajte si to a výsledná suma vás prekvapí! (kalkulačka)
Nemysliteľné sa stalo realitou: Volkswagen prvýkrát v histórii zatvára fabriku doma. Je to varovanie aj pre Slovensko!
Nemysliteľné sa stalo realitou: Volkswagen prvýkrát v histórii zatvára fabriku doma. Je to varovanie aj pre Slovensko!
Vláda odklepla výstavbu nových rýchlonabíjačiek po celom Slovensku: Pozrite si, kde všade vyrastú! (prehľadná mapa)
Vláda odklepla výstavbu nových rýchlonabíjačiek po celom Slovensku: Pozrite si, kde všade vyrastú! (prehľadná mapa)
Vianoce lámu rekordy v online potravinách
Vianoce lámu rekordy v online potravinách

Varenie a recepty

Krehké plnené rožteky
Krehké plnené rožteky
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Rady a tipy
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov

Šport

Po nezhodách so zväzom dala krajine košom: Česi zlanárili veľkú zahraničnú hviezdu
Po nezhodách so zväzom dala krajine košom: Česi zlanárili veľkú zahraničnú hviezdu
Parašport
Trikrát sa dotkol lopty a dvakrát trafil rovno do vinkľa: Haraslín potvrdil parádnu formu
Trikrát sa dotkol lopty a dvakrát trafil rovno do vinkľa: Haraslín potvrdil parádnu formu
Konferenčná liga
VIDEO Slovan čaká rozlúčka s Európou: Weiss priznal možnú zmenu, dotkne sa aj najväčšej hviezdy
VIDEO Slovan čaká rozlúčka s Európou: Weiss priznal možnú zmenu, dotkne sa aj najväčšej hviezdy
Konferenčná liga
Hancko s Atléticom aj Real sa triasli s outsidermi, účastník Ligy majstrov skončil s druholigistom
Hancko s Atléticom aj Real sa triasli s outsidermi, účastník Ligy majstrov skončil s druholigistom
Copa del Rey

Auto-moto

Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Doprava
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Ako si nastaviť pracovné ciele na nový rok, aby ste konečne dosiahli výsledky
Motivácia a produktivita
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Hľadám prácu
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Zaujímavé pracovné ponuky
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Prostredie práce

Technológie

Ako vyzerá ruská ponorka po Ukrajinskom zásahu s autonómnym podmorským dronom? Na internet unikli nové zábery
Ako vyzerá ruská ponorka po Ukrajinskom zásahu s autonómnym podmorským dronom? Na internet unikli nové zábery
Armádne technológie
POZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromné
POZOR! Viac než 8 miliónov používateľov má infikovaný prehliadač. To, čo si píšeš s ChatGPT a ďalšími AI, nemusí zostať súkromné
Bezpečnosť
Prvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronóm
Prvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronóm
Veda a výskum
V Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácie
V Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácie
Návody

Bývanie

6 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
6 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax

Pre kutilov

Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Prečo vám mrkva v pivnici plesnivie? Možno robíte jednu z najčastejších chýb
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – božská čokoládová edícia (2. časť)
Recepty
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Údržba a opravy
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sviatočné looky známych krások: Pozrite sa spolu s nami ako počas Vianoc zažiariť
Slovenské celebrity
Sviatočné looky známych krások: Pozrite sa spolu s nami ako počas Vianoc zažiariť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
V Bruseli sa začína kľúčová časť rokovaní o zmrazených ruských aktívach! K Maďarom a Slovákom sa pridal tretí hráč
Obrovské problémy Fica v
Domáce
Obrovské problémy Fica v Bruseli: Vládny špeciál mal nehodu! Lietadlo je vážne poškodené
Jediný deň môže rozhodnúť
Domáce
Jediný deň môže rozhodnúť o tom, koľko peňazí dostanete! Odborník upozornil na šibeničný dátum: Po ňom sa všetko mení
Známa značka bije na
Domáce
Známa značka bije na poplach: Zásadný problém pri niektorých bicykloch! Zákazníkom odporúčajú urýchlený servis

Ďalšie zo Zoznamu