Koalícia podporí návrh opozície na šéfov výborov, ak nepôjde o odvolaných, uviedol Raši

Richard Raši (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Rozhodnutie koaličných klubov je zatiaľ také, že keď bude navrhnutý kandidát opozície, bude podporený, no nebudú podporení tí kandidáti, ktorí boli odvolaní,“ uviedol. To, kedy voľba predsedov prebehne, je podľa jeho slov na opozícii. „Keď to pôjde v septembri, tak sa to udeje v septembri,“ podotkol.

archívne video

Tk Richard Raši predseda parlamentu: Aktuálna schôdza NRSR (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Poukázal aj na problém

Raši v tejto súvislosti poukázal aj na problém, ktorý vzniká v prípade, keď predseda výboru odstúpil, ochorel alebo ho odvolali a nepoveril žiadneho z podpredsedov na to, aby mohol rokovania zvolávať. Pripomenul, že takáto situácia vznikla aj po odvolaní Márie Kolíkovej (SaS) z funkcie šéfky výboru na kontrolu SIS. Avizoval, že to chcú preto riešiť aj v novele rokovacieho poriadku parlamentu. Parlament ešte v júni minulého roka odvolal z čela výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj Michala Šipoša (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a z čela výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Kolíkovú. Návrhy na odvolanie podali koaliční poslanci.