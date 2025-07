Klienti skrachovanej cestovky v ŠOKU! Sľubovali im dokončenie zájazdov, nastal ZVRAT! Predčasný KONIEC dovoleniek

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Happy Travel Slovakia, Profimedia)

Cestovná kancelária HappyTravel.sk vyhlásila začiatkom júla (1. 7.) insolventnosť. Jej konateľ Roman Berkes sa zároveň okamžite vzdal funkcie prezidenta asociácie cestovných agentúr (SACKA). Pri vyhlásení insolventnosti spoločnosť oznámila, že má uzatvorené poistenie pre prípad svojho úpadku v poisťovni Generali s platnosťou do 30. novembra 2025. Po krachu cestovky sa v zahraničí, najmä v Turecku a Egypte, nachádzalo viac ako tisíc Slovákov.

Poisťovňa vo vyhlásení po krachu cestovky oznámila, že v spolupráci s cestovnou kanceláriou dohodli riešenie situácie tých klientov, ktorí sa už nachádzajú v zahraničí. Deklarovali, že všetci títo klienti budú môcť svoje pobyty dokončiť v stanovej dĺžke aj kvalite a návrat im bude zabezpečený v naplánovaných termínoch. Realita je však iná, o čom sa presvedčila aj rodina pani Lívie, ktorá sa ozvala do redakcie.

Dovolenku im cestovka ukončila skôr

Paní Lívia uviedla, že jej dcéra bola spolu s ostatnými členmi rodiny vycestovaná v Egypte a to cez cestovnú kanceláriu Happy Travel. Prvotný šok pre ňu nastal, keď jej dcéra napísala, že cestovná kancelária vyhlásila úpadok a oni nemali žiadne informácie, čo sa bude diať. "Podľa tlačových správ, podľa vyjadrení poisťovne mali dokončiť všetci dovolenkári svoje dovolenky v stanovenej dĺžke. Šok nastal, keď mi v utorok (8. 7.) poslala správu, že im delegát poslal informáciu o zmene termínu odletu a taktiež miesta odletu. Pôvodný termín mali 13. 7. 2025, odletieť majú už 11. 7. 2025. Let bol pôvodne dohodnutý v zmluve do Bratislavy, avšak zmenili im ho do Viedne," opisuje pre Topky.sk pani Lívia.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Podľa slov matky jej dcéra po tomto ozname nevedela, či je to v poriadku, nakoľko povodne im bolo oznámené, že sa pre nich nič nemení. Zúfalstvo pokračovalo, keď v stredu (9. 7.) zisťovala v poisťovni, či je to teda skutočne pravda a ako majú postupovať, aby bezpečne prileteli domov. "Okrem toho, že ma prepájali z poisťovne na asistenčnú službu, znova do poisťovne, som zostala šokovaná, že v poisťovni o tejto zmene nemali žiadne informácie. Na moje naliehanie začali riešiť situáciu s Happy Travel a zisťovať, čo sa zmenilo a dôvod zmeny. Poobede som bola kontaktovaná zo strany poisťovne Generali, že by mali priletieť skutočne podľa informácií už 11. 7. do Viedne a mali by mať zabezpečený transfer do Bratislavy," uvádza pani Lívia.

Soňa Berkes z Happy Travel v e-maili, ktorý poslala dcére pani Lívie, deklarovala, ich kontaktná osoba bude čakať v príletovej hale vo Viedni. "Vzhľadom na skutočnosť, že Váš pobyt bude skrátený, máte možnosť požiadať poisťovňu o refundáciu za nevyčerpané hotelové služby v hoteli," uvádza Berkes.

Predčasne ukončili dovolenku aj ďalším klientom

Ako ďalej pokračovala pani Lívia, jej dcéra spolu s rodinou skutočne odleteli podľa pokynov delegáta z Hurghady v plánovanom čase, t. j. 11. 7. 2025 o 5.35 h priamym letom do Viedne. "Vo Viedni ich čakala delegátka z CK SATUR, kde ich rozdelili do niekoľkých autobusov - BA letisko, resp. Košice. Podľa informácii od dcéry prileteli do Viedne aj klienti, ktorí mali plánované prílety do Košíc. Spoločne s nimi leteli aj ďalší klienti Happy Travel, ktorým predčasne skončila dovolenka. My sme ich čakali na letisku v Bratislave. Ako matka som vôbec šťastná, že všetko dopadlo tak, ako dopadlo," opisuje matka.

Z celej situácie je rozčarovaná, pretože poisťovňa v oficiálnom stanovisku k úpadku cestovnej kancelárie po dohode so spoločnosťou sľubovala, že odcestovaní dovolenkári dokončia zájazdy v stanovenej dĺžke. "Udivuje ma, že vydaná tlačová správa nie je teda pravdivá a človek musí pátrať a overovať si, či znova nebude podvedený," hovorí rozhorčená Lívia.

Problémy mali už pred odletom do Egypta

Rodina pani Lívie riešila problémy už pred odletom do Egypta a vyhlásením insolventnosti cestovky. Spoločnosť predávala zájazd s odletom z Piešťan a niekoľko dní po zaplatení dovolenky im prišiel e-mail s tým, že nebol včas zabezpečený vhodný typ lietadla, ktoré bolo subdodávateľsky zazmluvnené leteckou spoločnosťou. V ozname uvádzali, že sú nútení zmeniť letisko odletu aj príletu na letisko Bratislava. "Váš let UJ7421 bude odlietať z letiska Bratislava 29. 6. 2025 v čase 9.10 h pod novým číslom letu NE7887. Prílet domov z dovolenky bude taktiež do Bratislavy. V mene leteckej spoločnosti sa Vám ospravedlňujeme," písalo sa v e-maile.

"Ako kompenzáciu dostali poukaz vo výške 100 eur na nákup ďalšej dovolenky - ten už teda nevyužijú a rovnako nebudú inak odškodnení. Pôvodne mali odletieť z Piešťan, po zmene mali odlietať z Bratislavy v čase 9.10 h. Po príchode na letisko zistili, že im let mešká, reálne odleteli z Bratislavy až o 13.10 h," opisuje realitu pani Lívia, ktorá už po prevalení celej kauzy dedukovala, že spoločnosť vedela o svojej "neschopnosti" dávno predtým, ako vyhlásili úpadok. "Informácie od delegátky, ktorá má známu na letisku v Hurghade, dokonca hovorili, že na letisku v Hurghade neexistoval plánovaný odlet č. NE7886 13. 7. 2025 o 3.00 h," konštatuje na záver pani Lívia.

Situáciu s cestovkou rieši polícia aj Generálna prokuratúra

Najviac zasiahnutí krachom cestovky sú najmä tí, ktorí si dovolenku zaplatili, niektorí len pár hodín pred vyhlásením insolventnosti cestovky a nikam neodcestovali. Dovolenka, na ktorú mnohí šetrili celý rok, sa nakoniec nekonala a museli vybalovať. Slováci, ktorí napriek zaplateným zájazdom ostali doma, sú teraz v obavách a v strese, čo bude s ich peniazmi, ktoré zaplatili za dovolenku. Lehota na nahlasovanie škôd je podľa zákona šesť mesiacov, následne má poisťovňa začať s vyplácaním poistných plnení. Odškodňovať sa bude z balíka viac než 2,8 milióna eur. To, čo dostanú klienti bez dovolenku naspäť plnú sumu za zájazd, bude závisieť od celkovej škody.

Situáciu s cestovkou prešetruje aj polícia. Hľadá klientov skrachovanej cestovnej kancelárie Happy Travel, ktorí prišli o svoje peniaze. Cestovka predávala zájazdy aj v deň krachu, čomu sa venuje aj Generálna prokuratúra SR a prešetruje, či nedošlo k podvodu.

„Polícia v Nitre prijala z Krajskej prokuratúry v Nitre trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov. Týka sa úpadku cestovnej kancelárie a jej klientov, ktorým neboli splnené dohodnuté zmluvné podmienky,“ potvrdilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.