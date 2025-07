Kauza dúhovej vlajky Volkswagen ožíva: Blaha s Kaliňákom zúria, šéf automobilky im zabuchol dvere pred nosom

Blaha a Kaliňák vyjadrili svoju nespokojnosť. (Zdroj: Facebook/ĽUBOŠ BLAHA JE SPÄŤ, Instagram/volskwagen_slovakia)

BRUSEL/MARTIN - Na konci jari politickým priestorom zarezonovala téma dúhovej vlajky, ktorú si automobilka Volkswagen so svojím logom vyvesila pred svojou známou fabrikou v Martine. Jednému zo zamestnancovi sa tento postoj firmy sprotivil, a tak ju išiel zvesiť. To pritom bez toho, aby tento postoj konzultoval s niektorým z nadriadených a konal na vlastnú päsť. Po jeho prepustení z tejto spoločnosti sa príbehu okamžite chopili europoslanci Smeru-SSD Ľuboš Blaha a Erik Kaliňák, ktorí poslali šéfovi Volkswagenu otvorený list, kde ho žiadali o stretnutie. Ten im však v odpovedi zabuchol dvere!

"Po mesiaci nám konečne odpísal generálny riaditeľ Volkswagenu," napísal Blaha v najnovšom príspevku, v ktorom je aj video, kde spolu s Erikom Kaliňákom generálneho riaditeľa Volkswagenu Wolframa Kircherta nazvali "progresívcom".

"Obrátili sme sa na vás slušným a zdvorilým listom, aby sme sa stretli a spoločne vyriešili problém, ktorý vznikol vo vašej korporácii tým, že ste pred vašu fabriku vyvesili politickú dúhovú zástavu, ktorá symbolizuje LGBTI ideológiu," hovorí vo videu Blaha.

Šéf Volkswagenu stretnutie odmietol

Keďže táto dvojica europoslancov už odpoveď na ich list od Kircherta má, verejnosti objasnili aj to, ako dopadla ich žiadosť o stretnutie. Kaliňák pripomenul, že robotník Peter Janek, o ktorom je reč, pracoval pre Volkswagen viac ako 29 rokov. "Nesúhlasí s tým, aby ste ťahali progresívnu ideológiu ešte aj do výroby áut. Zvesil preto dúhovú zástavu a vy ste ho do hodiny vyhodili," pripomenul Kirchertovi mladý Kaliňák.

Doplatíte na svoju aroganciu, varuje smerácke duo europoslancov

"Vy ste nám napísali list, v ktorom arogantne odmietate stretnutie s poslancami Európskeho parlamentu a povýšene sa staviate do polohy politických autorít," konštatuje Blaha, ktorý len krúti hlavou nad nesúhlasom so stretnutím. Blaha zároveň dodal, že za prepustenie pracovníka Petra by malo vedenie Volkswagenu pocítiť dôsledky, pretože vraj došlo k porušeniu jeho ústavných práv.

"Nič arogantnejšie sme v živote nečítali. Pán Kirchert svojim listom vyhlásil politickú vojnu všetkým Slovákom, ktorí nesúhlasia s progresivistickou ideológiou," skonštatovali Blaha s Kaliňákom, ktorí dodali, že Janek sa s Volkswagenom bude súdiť a dúfajú v Janekovo víťazstvo. "Na vašu aroganciu doplatíte," dodal svoj odkaz pre Kircherta na záver videa Blaha.

Janek vraj takto nekonal prvýkrát

Volkswagen je pritom jedným z najväčších ekonomických ťahúňov na Slovensku, čoho si je vedomá aj opozičná časť slovenského politického spektra. Na vystúpenie dvojice Blaha - Kaliňák do pár hodín patrične a pred spomínanou fabrikou zareagoval poslanec SaS Alojz Hlina, ktorý sa Blahu a Kaliňáka pýta, aké hodnoty pre krajinu vytvorili.

"Dvaja, s prepáčením nímandi - Blaha a Kaliňák, sa vyhrážajú najväčšiemu zamestnávateľovi v krajine, najväčšiemu platiteľovi daní v krajine - firme Volkswagen. Vyhrážajú sa im, že sa s nimi porátajú," začal reakciu Hlina, podľa ktorého firma konala len v zmysle svojho zákonne uznaného majetku a na svojom pozemku, kde dúhovú vlajku vyvesila. Podľa Hlinu navyše nejde o prvý prípad, kedy Janek takto konal. "Keď to bral druhýkrát, tak ho už prichytili a za to ho vyhodili," spresnil.

Čo ste vytvorili vy? Pýta sa Hlina Blahu s Kaliňákom

"Ja sa pýtam, koľko taký Blaha a Kaliňák priniesli do rozpočtu? Čo oni urobili pre tú krajinu?" položil dvojici otázku Hlina. "Vy ste nepriniesli do tohto štátu nič. Mladý Kaliňák takisto. Čím prispel tento človek?" pýta sa Hlina vo videu. "Títo dvaja ľudia sa vyhrážajú Volkswagenu?" zopakoval otázku.