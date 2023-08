Austrálskeho vychovávateľa obvinili zo sexuálneho zneužitia 91 detí: Všetko si natáčal!

(Zdroj: Getty Images)

Muž celkovo čelí obvineniam z vyše 1623 samostatných trestných činov vrátane 136 prípadov znásilnenia, 110 prípadov pohlavného styku s dievčatami mladšími ako desať rokov a 613 prípadov vyhotovovania detskej pornografie. Týchto deliktov sa podľa vyšetrovateľov dopustil v desiatich inštitúciách v mestách Brisbane i Sydney, kde medzi rokmi 2007 až 2022 pracoval ako vychovávateľ. V rokoch 2013-2014 okrem toho pracoval s deťmi aj v zahraničí.

Až 87 obetí bolo z Austrálie

Vyšetrovatelia na základe dôkladného preskúmania explicitných materiálov nájdených v telefóne a ďalších pamäťových nosičoch 45-ročného páchateľa vyjadrili presvedčenie, že sa im podarilo identifikovať všetkých 87 austrálskych obetí. Zvyšné štyri obete, ktoré muž zneužil počas pôsobenia v zahraničí, zostávajú zatiaľ neidentifikované a austrálska polícia na zistení ich totožnosti spolupracuje s medzinárodnými policajnými organizáciami. V akých krajinách sa muž tejto trestnej činnosti dopustil, austrálski vyšetrovatelia neuviedli.

Muž si sexuálne akty natáčal

Obvinený muž si za svoje obete vyberal výhradne dievčatá v predpubertálnom veku, v niektorých prípadoch mali obete len okolo jedného roka. Podľa BBC si tento muž sexuálne akty natáčal a následne ich zverejňoval na internete. Polícia uviedla, že obvinený muž úspešne prešiel všetkými previerkami, ktoré austrálske úrady vyžadujú pre osoby pracujúce s deťmi, čo podľa nej vzbudzuje mnohé otázniky.

"To, čo táto osoba robila deťom, je celkom nepredstaviteľné. Môžem povedať len to, že po dlhom pôsobení v polícii sa snažíte nebyť šokovaný z ničoho, ale tento prípad je (naozaj) strašný," uviedol zástupca policajného komisára v austrálskom štáte Nový Južný Wales Michael Fitzgerald. Queenslandská polícia pátrala po páchateľovi už od roku 2014. keď objavila súvisiace fotografie a videá zo zneužívania detí na tzv. dark webe. Pátranie však bolo celé roky prakticky bezvýsledné, keďže chýbali akékoľvek indície, ktoré by vyšetrovateľov mohli priviesť na mužovu stopu. Prelom nastal až vlani v auguste, keď sa detektívom podarilo spojiť vizuálne prvky z niektorých záberov s konkrétnym zariadením nachádzajúcim sa v austrálskom Brisbane.