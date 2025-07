TÚTO skupinu ľudí čakajú ZMENY! Sociálna poisťovňa ich oznámi už o pár dní: Pre nedočkavých je tu KALKULAČKA

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com, TASR - Martin Baumann)

BRATISLAVA - Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými povinnosťami voči Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa im do 21. júla 2025 sama oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich bude vzťahovať od 1. júla 2025. Informuje o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

O niekoľko dní sa SZČO dozvedia výšku ich odvodov do Sociálnej poisťovne. Ako priblížil Kontúr, tieto oznámenia bude posielať automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať. Informácie dostanú písomne alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú na doručovanie.

"Z oznámenia Sociálnej poisťovne sa živnostníci dozvedia všetky potrebné informácie o výške ich vymeriavacieho základu na platenie poistného, o výške poistného na sociálne poistenie, vrátane informácie o dátume splatnosti a spôsobu úhrady poistného. Prvýkrát SZČO zaplatia poistné v novourčenej výške do 8. augusta 2025 (za mesiac júl 2025)," uvádza Kontúr s tým, že sa to týka živnostníkov a ostatných SZČO, ktoré podali daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31. marca 2025.

Uvedené sa netýka SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie za kalendárny rok 2024 v predĺženej lehote – tým Sociálna poisťovňa informácie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia oznámi do 21. októbra 2025 a novourčené poistné následne prvý raz zaplatia do 10. novembra 2025 (za mesiac október 2025).

Komu vzniká, resp. zaniká sociálne poistenie

"Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2025 tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2024 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 8 580 eur (čiže mali príjem 8 580,01 eura a viac), za rok 2024 nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu 2025 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti," pokračuje Kontúr.

Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 8 580 eur, povinné sociálne poistenie nevzniká, respektívne 30. júna 2025 im povinné sociálne poistenie zaniká.

Minimálna a maximálna výška poistného

V kalendárnom roku 2025 platí pre povinne poistenú SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ 715 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 237,02 eura. "Pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 194,12 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie," približuje poisťovňa.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2025 je 15 730 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 5 214,49 eura. "Pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 4 270,69 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie," spresňuje Kontúr.

Už teraz vám výšku odvodov ukáže kalkulačka

V roku 2024 priemerne mesačne platilo poistné na starobné poistenie 210 922 živnostníkov a SZČO, pričom z tohto počtu platilo minimálnu sumu poistného 167 558 z nich (čo predstavuje 79 %), informuje Sociálna poisťovňa. "Maximálnu sumu poistného platilo 314 živnostníkov a SZČO," dodáva s tým, že za posledných sedem rokov pritom stúpol počet SZČO a úmerne k tomu aj počet tých, ktorí uhrádzajú sociálne poistenie z minimálnych vymeriavacích základov. "Kým napríklad v roku 2018 na starobné poistenie platilo minimálne odvody 75 % zo všetkých SZČO, vlani tento podiel predstavoval spomínaných 79 %," približuje.

Sociálna poisťovňa pre SZČO aj tento rok pripravila praktickú pomôcku, v ktorej si môžu zistiť výšku odvodov v predstihu – Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. 7. 2025.

