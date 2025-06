Zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť do 30. septembra: Preiposťovace kampane musia byť férové

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič)

„Diskusia sa týkala najmä spôsobu odmeňovania externých zamestnancov zdravotných poisťovní, ktorí vykonávajú nábor poistencov najmä v sociálne slabších regiónoch na východe Slovenska. Takíto poistenci pritom nemajú dosah na prerozdeľovanie poistného, takže z pohľadu zdravotných poisťovní to nie je ekonomicky atraktívna skupina občanov. Cieľom bolo nájsť aj spôsob eliminácie podávaných prihlášok z oblastí, v ktorých poistenci menia zdravotnú poisťovňu každý rok,“ priblížia.

Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union vytvorili zoznam obcí a ulíc, v ktorých by ich externí zamestnanci nábor nevykonávali. Tento návrh predložili štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). „Poisťovne zároveň plánujú vypracovať právnu analýzu k odmeňovaniu sprostredkovateľov v minimálnej výške za nábor poistencov z týchto lokalít, aby sa predišlo prípadnej diskriminácii. VšZP privítala iniciatívu súkromných poisťovní a informovala, že jej externí pracovníci v týchto regiónoch nábor vykonávajú len minimálne alebo vôbec,“ ozrejmil úrad.

Nárast duplicitných prihlášok

Na stretnutí upozornil na nárast duplicitných prihlášok v rámci súčasnej kampane. „K 31. máju 2025 sme evidovali 6486 prihlášok od 3243 poistencov, čo je výrazný nárast oproti marcu tohto roka, keď ich bolo 1844,“ poznamenal. Ďalšie stretnutie sa má uskutočniť začiatkom augusta. „Očakávame, že zdravotné poisťovne predstavia svoje analýzy a konkrétne návrhy na minimalizovanie náboru poistencov, ktorí menia zdravotnú poisťovňu každý rok. Diskusie, ktoré opakovane vedieme, sa už musia pretaviť do reálnych riešení,“ dodal predseda ÚDZS Michal Palkovič.

Zdravotnú poisťovňu môžu ľudia zmeniť do 30. septembra. Vybrať si môžu medzi štátnou VšZP a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. Zmenu zdravotnej poisťovne možno realizovať raz ročne. Prihlášku je možné poslať len do jednej poisťovne. Ak ju poistenec podal do viacerých, je povinný vziať do 30. septembra podané prihlášky späť a vybrať si jednu, na ktorej trvá.