Pred ministerstvom sa roztápa socha ministra Tarabu z ľadu: Greenpeace žiada riešiť klimatickú krízu okamžite!

Greenpeace vyzýva ministra T. Tarabu, aby začal riešiť klimatickú krízu (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

„Minister problémy klimatickej krízy dlhodobo ignoruje. A nielen to. Aj to málo, čo príde z Európskej únie, sa snaží systematicky podkopávať,“ uviedla na štvrtkovom brífingu Dorota Osvaldová z organizácie. Organizácia na ministra apeluje, aby začal brať existujúcu klimatickú krízu konečne vážne. Kritizuje ho aj za jeho vyjadrenia na deklarovanie podpory oslabenia Zelenej dohody pre Európu, teda plánu na posilnenie a zvýšenie odolnosti Európy voči klimatickej kríze. Šéfa envirorezortu vyzýva na urýchlené prijatie klimatického zákona v spolupráci s odborníkmi vrátane plánu adaptačných opatrení, pretože len mitigačné opatrenia nepostačujú. V súčinnosti s ministerstvom hospodárstva by mal byť zároveň podporený rozvoj obnoviteľných zdrojov a odstránené bariéry pre rozvoj energetických spoločenstiev.

Dôležitá je podľa nich taktiež ochrana lesov. Namiesto masívnej ťažby, ktorá podľa organizácie prebieha na mnohých miestach Slovenska, by sa mal dôraz klásť na prírode blízky manažment (zákaz holorubov či selektívnych výrubov) a na druhovú obnovu lesov, teda nahradenie druhov citlivých na sucho (napríklad smrek v nížinách) odolnejšími druhmi lepšie zvládajúcimi sucho a horúčavy. „Klimatická kríza tu je a my sa na ňu musíme pripraviť a prispôsobiť sa jej,“ zdôraznila Osvaldová.

V súvislosti s vysokými teplotami, ktoré trápia aj Slovensko, pripomenula, že záchranári za prvé dva dni prázdnin absolvovali 170 výjazdov ku kolapsovým stavom obyvateľov. Horúčavy pritom predstavujú extrémnu záťaž pre ľudí, a to najmä seniorov či deti, ale aj ľudí s chronickými, kardiovaskulárnymi či mentálnymi ochoreniami, pre ľudí bez domova i ľudí pracujúcich vonku. Vysoké teploty majú taktiež negatívny vplyv na duševné zdravie, spôsobiť môžu zvýšenie stresu i úzkosti.