Zníženie emisií o 90 % je podľa Tarabu nerealistické: Slovensko návrh EK nepodporí

BRATISLAVA - Slovensko nepodporí najnovší návrh Európskej komisie (EK) znížiť emisie oxidu uhličitého o 90 percent do roku 2040. Na sociálnej sieti o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

„Tieto ideologické návrhy sú skôr dôkazom, že bruselskí byrokrati stratili už základný kontakt s realitou. Nemajú buď ani potuchy, v akom ekonomickom ohrození sa nachádza európsky a, žiaľ, aj slovenský priemysel, alebo im je to úplne ukradnuté,“ skonštatoval Taraba. Pripomenul, že najvyšší predstavitelia automobilového priemyslu definovali na rokovaní vlády tri hlavné oblasti, ktoré ničia ich konkurencieschopnosť. Ide podľa ministra o prísne emisie, ktorými sa mimo Európskej únie (EÚ) nikto neriadi a predražujú výrobu, vysoké ceny energií a nedostatok spaľovní odpadu.

„Brusel a aj slovenská opozícia v každom bode stoja na opačnej strane. Sankciami chcú predražovať cenu energií, presadzovaním sprísňovania emisií oslabujú priemysel a útočením na každú výstavbu spaľovne len odkazujú priemyslu - nič tu nevyrábajte, choďte do iných štátov,“ povedal šéf envirorezortu. EÚ si stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu a Komisia navrhuje do roku 2040 znížiť emisie až o 90 percent v porovnaní s rokom 1990. Niektoré štáty, ako napríklad Česko alebo Taliansko, však tento cieľ nepovažujú za realistický.