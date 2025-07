Slováci sú pobúrení: Cestovka predávala zájazdy aj v deň krachu, jej šéf už má nový biznis! SLOVÁ Berkesa

Roman Berkes po krachu cestovky Happy Travel vysvetľuje svoje kroky (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Facebook/Happy Travel Slovakia)

Cestovná kancelária HappyTravel.sk po 17 rokoch pôsobenia na trhu oznámila v utorok (1. 7.) krach. Jej konateľ Roman Berkes sa zároveň okamžite vzdal funkcie prezidenta asociácie cestovných agentúr (SACKA). Po krachu cestovky sa v zahraničí, najmä v Turecku a Egypte, nachádzalo viac ako tisíc Slovákov. Najväčšie problémy však nastali u tých, ktorých zaplatená dovolenka ešte len čakala a ktorej sa už nedočkajú.

Slováci sú pobúrení a v strese

Zasiahnutí Slováci sa so svojimi pocitmi zverujú cez sociálne siete. Sú sklamaní, pobúrení a v strese, čo bude s peniazmi, ktoré za zájazdy zaplatili a nakoniec nikam nejdú. Niektorí si na dovolenku šetrili dlhý čas. Pani Denisa si zakúpila zájazd za 4 500 eur, odlet bol plánovaný 11. júla. "Deti plačú, pán majiteľ nemá deti? Zničil stovky deťom prázdniny, detské sny," zareagovala Denisa. Renáta mala s rodinou letieť v štvrtok (3. 7.), "Deti sa tešili, sú smutné, teraz vybalujú," smutne dodáva.

Mnohí skončili s pobalenými kuframi doma, pretože krach nastal niekoľko hodín pred ich odletom. "My sme mali dnes v noci letieť a nič," zveril sa Peter pár hodín po vyhlásení krachu cestovky. Podobný prípad hlásila aj Veronika. "Mali sme v noci letieť, takže pobalení sme sa tešili a teraz nejdeme nikam," uviedla.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Niektorí Slováci vyzývajú, aby podali hromadné trestné oznámenie. "Nie je normálne, že niekto ešte pár hodín pred oznámením predáva zájazdy. To je vedomý podvod," myslí si Matej. "Práve som čítala, že konateľ má už ďalšiu novú cestovku od februára. Takže tak sa robí biznis na Slovensku," reaguje Michaela.

"Ako k tomu prídeme my jednoduchí ľudia, ktorí šetria, a cestovka hneď na začiatku prázdnin vyhlási úpadok? Pritom v deň vyhlásenia ešte agentúry predávali zájazdy. Pán konateľ spoločnosti Berkes má od 18. 2. podľa obchodného registra už založenú novú CK. Na HappyTravel sa nabalil, a teraz môže bez postihu pokračovať v inej CK?," pýta sa pani Renáta.

Reakcia Berkesa na novú firmu a prečo predávali zájazdy v deň krachu

Podľa Obchodného registra Berkes skutočne vo februári 2025 založil novú cestovku s názvom Discover Central Europe s. r. o. Ako predmety podnikania sú totiž okrem iného uvedené "prevádzkovanie cestovnej kancelárie" a "prevádzkovanie cestovnej agentúry". Figuruje v nej s manželkou Soňou. V rozhovore pre tvnoviny.sk Berkes v tejto súvislosti uviedol, že ide o dlhodobo plánované aktivity, ku ktorým sa doteraz nedostal. "V Happy Travel bolo práce veľmi veľa a zároveň som sa angažoval aj v asociácii, takže na nové projekty nebol čas,“ vysvetlil s tým, že podnikať chce v inom segmente - organizovanie príchodov zahraničných turistov na Slovensko. Zatiaľ však sám nevie, čo bude ďalej.

Roman Berkes (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na skutočnosť, že v deň krachu cestovka ešte ponúkala a predávala zájazdy, zaregoval Berkes slovami, že sa do poslednej chvíle snažil situáciu zvrátiť. "Do dňa úpadku – respektíve dva dni predtým – som ešte nepochyboval o tom, že sa to podarí a dohodnúť sa s partnermi, dostať finančnú injekciu a celé to udržať. V posledný deň som do nejakej 14. hodiny rokoval a čakal na posledné rozhodnutie, či dôjde k pomoci. Nanešťastie, takéto rozhodnutie nepadlo a už som neotáľal a úpadok sme vyhlásili," uviedol.

Situáciu má vyriešiť poisťovňa

Pri vyhlásení insolventnosti cestovka oznámila, že má uzatvorené poistenie pre prípad svojho úpadku v poisťovni Generali s platnosťou do 30. novembra 2025. Klienti cestovnej kancelárie, ktorí majú zakúpené zájazdy, môžu kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, ktorá im poskytne informácie o spôsobe riešenia poistnej udalosti. Cestovka zverejnila zároveň kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých získajú poškodení klienti ďalšie informácie.

(Zdroj: Facebook/Happy Travel Slovakia)

Poisťovňa situáciu rieši. "Našou prioritou je poskytnúť maximálnu podporu a pomoc všetkým klientom cestovnej kancelárie, ktorí sú touto mimoriadnou situáciou dotknutí. Aktuálne sme v spolupráci s cestovnou kanceláriou dohodli riešenie situácie tých klientov, ktorí sa už nachádzajú v zahraničí. Podľa dostupných informácií je ich viac ako 1 000," uviedla poisťovňa s tým, že všetci títo klienti budú môcť svoje pobyty dokončiť v stanovej dĺžke aj kvalite a návrat im bude zabezpečený v naplánovaných termínoch. Všetky potrebné informácie im poskytnú delegáti cestovnej kancelárie.

Podľa Generali klienti, ktorí za zájazd už zaplatili a nebudú ho môcť absolvovať, budú môcť nahlásiť škodu prostredníctvom formulára na stránke europska.sk a na stránke generali.sk. Poisťovňa deklaruje, že na oboch stránkach bude zároveň zverejnený podrobný postup, ako majú klienti celú situáciu riešiť. Lehota na nahlasovanie škôd je podľa zákona šesť mesiacov, následne začnú s vyplácaním poistných plnení.

"Poisťovňa Generali ubezpečuje klientov, že pri riešení poistných udalostí bude postupovať v zmysle zákona o zájazdoch, ktorý upravuje ochranu klientov cestovných kancelárií v prípade ich úpadku," konštatuje na záver.