Ministerstvo životného prostredia pripravuje novelu o odpadoch: Znížiť má aj voľne pohodené cigaretové filtre

Ilustračné foto (Zdroj: pexels.com)

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravuje v spolupráci so samosprávami a obchodníkmi novelu zákona o odpadoch, ktorá zníži výskyt voľne pohodených filtrov z cigariet v prírode. Rovnako bude v súlade s európskou legislatívou o jednorazových plastoch. Uviedol odbor komunikácie rezortu.

„Ide o zdedený problém z čias predošlých vlád, kde meritom problému je nesprávne transponovaná európska legislatíva o jednorazových plastoch, ktorá bola prijatá v roku 2021 za Jána Budaja. Téma sa okrem množstva iného dotýka aj voľne pohodených cigaretových filtrov,“ priblížil odbor komunikácie. Envirorezort deklaruje, že v tejto súvislosti na odbornej a pravidelnej báze komunikuje so všetkými relevantnými hráčmi aj s predstaviteľmi Európskej komisie.

Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska a spoločnosť SPAK-EKO, združujúca výrobcov tabakových výrobkov, tento týždeň vyzvali MŽP o schválenie systému, ktorý by riešil vznik voľne pohodených filtrov z cigariet pre celé Slovensko. Spôsob, akým sa v obciach a mestách zabezpečí zníženie výskytu voľne pohodených filtrov z cigariet, malo Slovensko zadefinovať najneskôr do decembra 2024. Keďže sa to nepodarilo, Európska komisia začala konanie voči Slovensku a zaslala formálnu výzvu. Ďalším krokom bude infringement.