Američania menia zabehnuté pravidlá, šokujúci status ambasády: Obrovský zásah do SÚKROMIA pri ceste do USA!

Trumpova administratíva zavádza nové pravidlá pre turistov. (Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Schiefelbein, gettyimages.com)

BRATISLAVA - Mnohí už dlhé roky vedia, že ak sa chystáte žiť alebo pracovať v Spojených štátoch amerických, potrebujete nutné dokumenty, medzi ktoré patria aj známe víza. Delia sa do niekoľkých kategórií, no to teraz nie je podstatné. Podstatné je, že americká ambasáda na Slovensku zverejnila informáciu, podľa ktorej sa už pridelenci s vízami musia vopred zabezpečiť aj na sociálnych sieťach. Reakcie sú bizarné.