Šéf agrorezortu sa opäť vybral do potravín: Ďalší nákup a ďalšie ušetrené eurá, pozrite sa na Takáčov plný košík!

Takáč sa vybral na ďalší kontrolný nákup potravín.

VIDEO Richard Takáč sa po štvrtý raz vybral na kontrolný nákup:

Minister Richard Takáč sa vybral na svoj už štvrtý kontrolný nákup potravín

Šéf agrorezortu sa tentokrát aj za prítomnosti kamery Topiek objavil v jednom z populárnych slovenských obchodných reťazcov s potravinami a sám prezradil, čo má v pláne - uskutočniť tú istú vec, ktorou zakončil rok 2024 a pokračoval v nej aj počas jari roka 2025. Porovnávanie cien nákupov totiž zobral do svojich rúk ešte na približne troch predchádzajúcich nákupoch predtým, pričom v budúcnosti nevylučuje aj ďalšie.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Nižšiu cenu chcel demonštrovať aj po nastolení zníženej DPH

"Počul som rôzne správy o tom, že ľudia, aj na základe čísel zo štatistík nakúpia menej. Ja však využívam aj tú vedomosť, že vláda od januára 2025 znížila DPH na konkrétne potraviny. Rozhodol som sa teda urobiť také porovnávajúce nákupy. Prvý som urobil v decembri 2024. Potom som ho robil hneď v januári po zníženej DPH a potom ešte jeden kontrolný som urobil v apríli," popísal svoju činnosť sledovania cien v obchode Takáč. Aby nedošlo k odchýlke cien, vždy si vybral ten istý reťazec a tú istú prevádzku v Bratislave.

"Keď porovnám všetky tie štyri nákupy, ktoré som doteraz absolvoval, tak toto bol môj druhý najlacnejší nákup," povedal Takáč po júlovom nákupe, pri ktorom dohromady zaplatil 66 eur a 55 centov.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Oproti koncu roka 2024 ušetril takmer 10 eur

Po zrátaní položiek mohol minister vyhlásiť svoju misiu v potravinách opäť za úspešnú. Už štvrtýkrát sa mu podľa jeho názoru podarilo dokázať, že ceny skutočne klesajú. Podľa porovnania bloku z decembrového nákupu na konci roka 2024 teraz minister na tom júlovom ušetril takmer desať eur. Položky z drvivej väčšiny sedia s tými, ktoré si Takáč hodil do košíka vlani.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Jednotlivé položky a celú sumu nákupu si môžete pozrieť na obrázku nižšie:

(Zdroj: Facebook/Richard Takáč - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Topky/Ján Zemiar)

Kým napríklad v decembri Takáč nakúpil identické položky za 74,90 eur, teraz to bolo o takmer desať eur menej. "Môžem povedať, že ten nákupný košík, ktorý teraz mám, je presne ten istý nákupný košík, ktorý som nakúpil v decembri, januári, apríli a dnes. Sú to rovnaké položky. To znamená, že keď som kupoval kuracie prsia, tak som ich kupoval aj teraz. To isté platí aj pre celé kurča či smotanový jogurt. To sa týka mlieka, chleba ale aj rožkov. Ide o presne tie isté položky. Nikto nemôže spochybniť, že by som niečo iné nahádzal do košíka a nejako ten nákup cenovo skreslil," vyhlásil šéf agrorezortu.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Dostal aj zľavový kupón

Šéf minsiterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na záver pripomenul, že reťazec mu okrem iného ešte poskytol 5-eurový zľavový kupón na budúcu návštevu.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Takáč svoje doterajšie nákupy (s výnimkou júlového) už pred istým časom znázornil aj graficky:

(Zdroj: Facebook/Richard Takáč - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka)

Viac sa o nákupe ministra Richarda Takáča sa dozviete z fotografií nižšie a z videoreportáže v hornej časti článku.