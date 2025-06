Do obranných síl sa zatiaľ hlásia desiatky ľudí, vyhlásil minister Kaliňák: Kedy sa začne výcvik?

Tlačová konferencia podpredsedu vlády a ministra obrany SR Roberta Kaliňáka a predstavenie Národných obranných síl (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Do Národných obranných síl (NOS) sa zatiaľ prihlásilo vyše 50 ľudí. Prvý výcvik by sa mohol začať 10. júla. Na tlačovej konferencii to v piatok uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko uviedol, že mesačná kapacita výcviku je niekoľko stoviek ľudí a od septembra by výcvikový turnus mohol byť každé dva týždne.