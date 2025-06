MIMORIADNE Je to oficiálne! NATO zvýši obranné výdavky na päť percent HDP do roku 2035

(Zdroj: SITA/Ben Stansall/Pool Photo via AP)

HAAG - Spojenci z NATO sa zaviazali vydávať do roku 2035 päť percent HDP na obranné výdavky a výdavky s obranou súvisiace, zhodol sa podľa agentúry Reuters summit v Haagu. Preskúmanie obranných výdavkov sa uskutoční v roku 2029. Spojenci tiež opätovne potvrdili svoj záväzok ku kolektívnej obrane, ktorý je zakotvený v článku 5 zmluvy NATO.

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte už skôr viackrát zdôraznil, že niet pochýb o tom, že Spojené štáty sú aliancii verné, vrátane článku päť, teda záväzku ohľadom vzájomnej obrany. USA, ktoré dnes na summite reprezentoval prezident Donald Trump, však očakávali, že Kanada a Európa zvýšia výdavky na obranu, čo Rutte považuje za férové. Podľa agentúr Trump po ceste na summit vniesol určitú neistotu do otázky, či Spojené štáty dodržia záväzok ohľadom vzájomnej obrany. Záverečná deklarácia zo summitu ale tento záväzok potvrdila.

Pokiaľ ide o obranné výdavky, 3,5 percenta by malo byť určených na armádu a 1,5 percenta na širšie výdavky spojené s bezpečnosťou, napríklad na ochranu kritickej infraštruktúry, kybernetickú bezpečnosť či budovanie zdravotníckych zariadení.

Záväzok zvýšiť obranné výdavky potvrdili všetky štáty NATO, potvrdil český prezident

Všetky členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) potvrdili záväzok zvýšiť obranné výdavky do výšky piatich percent hrubého domáceho produktu (HDP) v horizonte desiatich rokov. Na dnešnej tlačovej konferencii po summite NATO v Haagu to povedal český prezident Petr Pavel.

prezident Českej republiky Petr Pavel, generálny tajomník NATO Mark Rutte a holandský premiér Dick Schoof (Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert))

Zhoda spojencov podľa neho znamená návrat k tomu, kvôli čomu aliancia vznikla, teda k princípom kolektívnej obrany, ale aj zodpovednosti jednotlivých krajín za svoju pripravenosť. Hoci výhrady k plánu výdavkov pôvodne vyjadrilo napríklad Španielsko, dnes cieľ na summite nikto explicitne neodmietol, povedal Pavel. Niektorí lídri štátov zdôraznili, že je podstatné, čo za peniaze bude urobené, doplnil.

EÚ bude viac zbrojiť kvôli Rusku, tvrdí Macron

Európa bude investovať viac do svojej obrany, aby dokázala lepšie čeliť ruskej hrozbe. Dnes to na záver summitu Severoatlantickej aliancie podľa agentúry Reuters vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý zároveň povedal, že od Európanov nemožno žiadať viac peňazí na armádu, ak povedú obchodnú vojnu so Spojenými štátmi. Macron tak vyzval na rýchle uzavretie obchodných rokovaní medzi Európskou úniou a USA.

francúzsky prezident Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Rast výdavkov na obranu nie je ústupkom Trumpovi, povedal Rutte

Zvýšenie výdavkov na obranu na päť percent HDP, na ktorom sa dnes zhodli členské štáty Severoatlantickej aliancie, nie je ústupkom americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Dnes to na tlačovej konferencii po summite vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte. Podľa neho aliančné štáty musia výdavky zvýšiť, aby dokázali čeliť hrozbám z Ruska, ktoré je podľa Rutteho hrozbou v krátkodobej i dlhodobej perspektíve.

generálny tajomník NATO Mark Rutte (Zdroj: SITA/AP Photo/Matthias Schrader)

Trump sa podľa Merza na summite NATO jasne prihlásil k záväzku spoločnej obrany

Americký prezident Donald Trump sa na summite Severoatlantickej aliancie v Haagu jasne prihlásil k záväzku spoločnej obrany v prípade napadnutia. Po skončení vrcholnej schôdzky to podľa agentúry Reuters vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz. Ten novinárom tiež povedal, že na okraj summitu mal príležitosť s Trumpom hovoriť a pritom ho vyzval na sprísnenie sankcií proti Rusku, ktoré vo februári 2022 napadlo Ukrajinu.