Návrhy predložené MŠVVaM sú pre cirkevné školy likvidačné, upozorňuje exminister Horecký

BRATISLAVA - Návrhy, ktoré Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK), sú pre cirkevné školy likvidačné. Upozornil na to opozičný poslanec a bývalý šéf rezortu školstva Ján Horecký (KDH). Avizoval, že KDH pripraví a bude komunikovať všetky námietky voči zákonom. Podnikať bude podľa neho všetky kroky, aby neboli schválené. Informoval o tom komunikačný odbor KDH.

„MŠVVaM predložilo teraz v lete do MPK sadu zákonov, ktoré vracajú Slovensko niekoľko krokov späť, a to až do roku 1989, kedy sme museli bojovať o samotné právo na existenciu cirkevných a súkromných škôl po totalite. A táto situácia sa, bohužiaľ, znovu vracia,“ skonštatoval Horecký.

Ako príklad uviedol cirkevnú základnú katolícku školu, ktorá neberie žiadne školné za svojich žiakov od rodičov. „Takáto cirkevná základná škola resp. jej zriaďovateľ bude musieť požiadať obec o vyznačenie svojho obvodu, z ktorého musí nabrať 80 percent žiakov. Bez ohľadu na to, či sú to súrodenci už existujúcich žiakov na škole, či si tí žiaci a ich rodičia naozaj želajú výchovu a vzdelávanie na cirkevnej katolíckej škole,“ vysvetlil s tým, že ak to neurobí, bude mať krátený rozpočet o 20 percent. Ako podotkol, škola by nemohla ovplyvniť obvod, ktorý jej obec určí.

Návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení

MŠVVaM predložilo do MPK návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Chce ním rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent. Zmeny týkajúce sa normatívneho príspevku by mohli nadobudnúť účinnosť od 1. septembra 2027.