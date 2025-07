Prihlášky do materských a základných škôl sa budú podávať cez jednotnú platformu ministerstva

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Prihlášky na vzdelávanie v materskej a základnej škole sa majú podávať prostredníctvom jednotnej platformy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

„Má ísť o obdobný systém, ako je v súčasnosti pri stredných školách, to jest výveska, fikcia doručenia a kód namiesto mena. Zároveň sa navrhuje možnosť prioritizácie materských škôl uvedených na prihláške, pri ktorých algoritmus na centrálnej platforme podľa českého modelu zjednoduší riaditeľom rozhodovanie o prijatí,“ priblížil rezort v predloženom materiáli.

Upraviť sa má aj poradie, v akom by bol riaditeľ povinný prijímať žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky až do naplnenia maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Riaditeľ by bol povinný prednostne prijať žiakov s trvalým pobytom v príslušnom verejnom školskom obvode. Následne žiakov umiestnených na základe rozhodnutia súdu v zariadení, ktorého sídlo sa nachádza v príslušnom verejnom školskom obvode, a napokon žiakov s obvyklým pobytom v príslušnom verejnom školskom obvode.

„Doterajšia právna úprava síce ukladala povinnosť prijímať deti z obvodu, no neurčovala poradie prijímania v prípade obmedzených kapacitných možností. V praxi to viedlo k nejednotnému výkladu a v niektorých prípadoch aj k znevýhodňovaniu detí, ktoré mali na prijatie prednostný nárok,“ skonštatoval rezort. Aj pri stredných školách má byť zavedená možnosť prioritizácie škôl, respektíve odborov vzdelávania, rovnako ako sa navrhuje pri materských školách a základných školách.