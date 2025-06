Ak budú prijaté zmeny ministerstva, neštátnym školám hrozí zánik! Budú mať TIETO možnosti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Neštátnym školám hrozí zánik, ak budú prijaté zmeny predložené Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. Upozornila na to Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) v súvislosti s návrhom zákona, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Poukázala aj na to, že niektoré zmeny sú v priamom rozpore s Ústavou SR, Dohovorom o právach dieťaťa a Chartou základných práv EÚ. Informovala prezidentka ASŠŠZ Eva Ohraďanová.

„Ministerstvo svojimi návrhmi ohrozuje viac ako 150.000 detí, ktoré sa slobodne rozhodli pre neštátne školy a školské zariadenia, či už na základe ich potreby, preferencie alebo vierovyznania. Dnes týmto školám hrozí zánik, keďže im ministerstvo navrhuje krátiť finančné prostriedky a výrazne obmedziť podmienky ich fungovania,“ uviedla prezidentka ASŠŠZ. Kritizovala, že navrhovaným zmenám nepredchádzala konštruktívna debata.

Dve možnosti

Ako priblížila, neštátna škola by mala v prípade prijatia zmien dve možnosti. Buď by sa stala verejným poskytovateľom vzdelávania, poprela tak svoju identitu a vzdala sa školného, bez ktorého však podľa ASŠŠZ nemá ako udržať svoju prevádzku. Alebo by pokračovala vo svojej vízii, no štát by jej odobral časť peňazí a zreguloval ju tak, že by stratila svoju identitu aj financie. „Je nutné zdôrazniť, že nositeľom peňazí je samotné dieťa a ak odoberieme peniaze jeho škole, odoberáme ich de facto deťom,“ doplnila Ohraďanová.

Je presvedčená, že predložené návrhy výrazným spôsobom zasahujú do postavenia a rovnocennosti poskytovateľov vzdelávania, ako aj práv dieťaťa na slobodný výber svojej vzdelávacej cesty. Navyše, navrhované znenia boli podľa nej vložené do legislatívneho procesu bez zabezpečenia právneho súladu. „Ak nedôjde k náprave, budeme nútení postupovať cez hromadné pripomienky, a zároveň informovať medzinárodné organizácie o nerovnom prístupe smerujúcom k postupnému znižovaniu rôznorodosti škôl,“ zdôraznila.

Rozšírenie okruhu dôvodov na zníženie normatívneho príspevku

MŠVVaM chce rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným a cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť. Taktiež aj školám, ktoré by boli verejným poskytovateľom výchovy a vzdelávania, ale nedodržiavali by v tejto súvislosti svoje povinnosti, zariadeniam poradenstva a prevencie v prípade, že sa zistí nedodržanie ustanovení o minimálnom počte odborných zamestnancov či nedodržanie výkonových a obsahových štandardov výchovného poradenstva.