Šaško chce riešiť duševné zdravie detí, zriadil nadrezortnú pracovnú skupinu

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Dnes bola zriadená formálna pracovná skupina k ucelenej koncepcii prevencie duševného zdravia a to primárnej, sekundárnej, ako aj terciárnej... Táto ucelená stratégia bude vychádzať z kvalitných dát, a preto nosnú úlohu bude mať náš Inštitút zdravotných analýz,“ vysvetlil Šaško. Hlavným cieľom skupiny je vypracovať strategický koncept, a to najneskôr do 31. marca budúceho roku.

archívne video

Vyjadrenie Kamila Šaška pred rokovaním vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom už zadefinovali desať kľúčových oblastí, ktoré je nutné akútne riešiť. Spolupracovať bude najmä s rezortmi školstva, práce, spravodlivosti a vnútra. Určiť by si mali spoločne postupne krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé priority.

Nadrezortná skupina by sa mala zaoberať aj investíciami

Skupina sa bude zaoberať závislosťami mladistvých, ale aj nedostatkom personálu. Šaško avizoval, že ešte tento týždeň predstaví návrh stratégie rozvoja ľudských zdrojov v zdravotníctve na ďalších 15 rokov. Koncept by chcel mať hotový do konca roka. „Na Slovensku máme iba 22 pedopsychiatrických ambulancií. To keď si spravíte jednoduchú matematiku, vydelíte to ôsmimi krajmi, tak vám vyjde niečo viac ako dve pedopsychiatrické ambulancie na jeden kraj,“ podotkol.

Nadrezortná skupina by sa mala zaoberať aj investíciami. Šaško konštatoval, že do konca marca 2026 budú najmä zo zdrojov plánu obnovy v celkovej výške viac ako 2,5 milióna eur vybudované tri detské psychiatrické stacionáre - v Martine, Bratislave a v Prešove. V Turci a Prešove by mali vzniknúť dve nové špecializované centrá pre poruchy autistického spektra.

Riešiť budú v rámci skupiny okrem prevencie aj včasnú intervenciu. Pozornosť plánuje Šaško venovať najzraniteľnejším skupinám, deťom v náhradnej rodinnej starostlivosti, národnostným menšinám či migrantom. „Aby sme sa zaoberali destigmatizáciou, venovali sme tejto téme aj pomerne rozsiahlu diskusiu v rámci dnešného zasadnutia rady. Dohodli sme si aj konkrétny postup a ja predpokladám, že sumár ďalších krokov bude predstavený už počas najbližšieho zasadnutia, ktoré plánujem už na september tohto roku,“ dodal.