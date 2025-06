Zvrátený čin na plavárni v Banskej Bystrici: Len sedemročnú školáčku mal cudzí muž nadrogovať čokoládou!

(Zdroj: Getty Images)

K incidentu došlo na mestskej plavárni v Banskej Bystrici, kde sa žiaci druhého ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. Podľa doterajších zistení mal neznámy muž v šatni zatiahnuť sedemročné dievča do kabínky a tam jej ponúknuť čokoládu. Dievčatku sa podarilo utiecť, no o niekoľko hodín neskôr začala vykazovať známky otravy. Informuje o tom portál noviny.sk.

Detská fakultná nemocnica potvrdila, že dieťa prijali s poruchou vedomia. Po nevyhnutnom ošetrení bola malá pacientka prepustená do domáceho liečenia. Podľa informácií polície boli v tele dievčaťa zistené tri druhy syntetických drog – metamfetamín, amfetamín a MDMA (extáza).

Podozrivý skončil v putách

Polícia reagovala okamžite a ešte v ten istý deň zadržala podozrivého. Ide o 36-ročného muža z okresu Banská Bystrica. „Bol obvinený zo zločinu obmedzovania osobnej slobody a prečinu šírenia toxikománie,“ potvrdila hovorkyňa polície Petra Kováčiková. K rýchlemu vypátraniu páchateľa prispeli aj kamerové záznamy z plavárne. Polícia už podala podnet na návrh na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby.

Lekári z detského urgentu potvrdili, že prípadov intoxikovaných detí pribúda a nie je výnimkou, že ide o takzvané „predátorské“ drogy, ktoré môžu úplne vyradiť obranyschopnosť dieťaťa.

„Väčšinou to teda vypijete a ten pacient je v podstate bez nejakých zábran. Kľudne môže súhlasiť s nejakým sexuálnym predátorom. Vyvoláva to u tých pacientov nejakú amnéziu,“ vysvetlil primár detského urgentu Milan Galko. Odborníci vyzývajú rodičov, aby sa so svojimi deťmi otvorene rozprávali o nebezpečenstvách, ktoré na nich číhajú aj na miestach, kde by mali byť v bezpečí.