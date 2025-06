Zvrátený čin na plavárni má dohru: Obvinený Martin skončil vo väzbe, tvrdí, že si nič nepamätá!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

BANSKÁ BYSTRICA – Šokujúci prípad z banskobystrickej plavárne, kde mal 36-ročný Martin nadrogovať len sedemročné dievča čokoládou počas školského výcviku, sa dostáva do ďalšej fázy. Muž, ktorý mal dieťa zatiahnuť do kabínky v šatni, obťažovať ho a podať mu narkotiká, skončil vo väzbe. Rozhodol o tom okresný súd.

Martin, ktorý podľa informácií televízie JOJ pracuje ako lesný robotník, pri predvedení na súd mlčal. Kráčal v putách, bez slov, so sklonenou hlavou. Voči obvineniam sa bráni tvrdením, že si na nič nepamätá. Napriek tomu prokurátor požiadal o jeho vzatie do väzby – súd mu vyhovel pre obavu z možného pokračovania v trestnej činnosti. „Zo strany vyšetrovateľa bol podaný podnet na návrh vzatia obvineného do väzby. Súd návrhu prokurátora vyhovel,“ potvrdila hovorkyňa polície Petra Kováčiková.

Dievča, ktoré navštevuje základnú školu v Banskej Bystrici, zjedlo podanú čokoládu a už v ten deň sa jej zdravotný stav zhoršil. Podľa svedectva rodičov sa správala zvláštne, mala halucinácie a nebola pri vedomí. Po prevoze do detskej nemocnice lekári zistili prítomnosť až troch syntetických drog – metamfetamínu, amfetamínu a MDMA (známej ako extáza). Hovorkyňa nemocnice Alena Šperková pre cas.sk uviedla, že dieťa hospitalizovali s poruchou vedomia a po dvoch dňoch ho prepustili do domácej starostlivosti.

Deti sú ľahkým cieľom

Podľa bývalého kriminalistu Mateja Snopka ide o mimoriadne nebezpečný typ činu. „Plavecký výcvik je pomerne problematický v zmysle, či učiteľ ustriehne všetky deti, lebo tam nie je rodič a plavčík,“ uviedol. Špeciálne upozorňuje na hrozbu zneužitia drog v kombinácii s obťažovaním. „Zdrogovanie obete je dosť jedinečný spôsob spáchania zločinu. To, že deti sú lovené pomocou drog, je oveľa nebezpečnejšie, lebo nevieme, čo to potom na nich zanechá,“ dodal

Polícia v súvislosti s týmto prípadom apeluje na rodičov, aby sa so svojimi deťmi rozprávali o rizikách kontaktu s cudzími osobami. „Deťom treba citlivým spôsobom vysvetliť, že cudzí ľudia môžu byť aj nebezpeční. Niektoré deti sú až priveľmi dôverčivé a zhovorčivé, často prezradia o sebe takmer všetko ešte oveľa skôr, než si to stihnú uvedomiť,“ uvádza polícia vo svojom stanovisku.