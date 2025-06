Ohavný čin v Anglicku: Traja Slováci podľa obžaloby uniesli, zdrogovali a znásilňovali len 12-ročné dievča!

(Zdroj: Facebook, Crown Prosecution Service)

LONDÝN/BRATISLAVA – Traja muži zo Slovenska boli obvinený z toho to, že v anglickom Doveri uniesli z parkoviska len 12-ročné dievča, ktoré nadrogovali a opakovane znásilňovali. K ohavnému činu došlo ešte minulý rok v auguste, pričom dieťa dokázalo páchateľom ujsť po troch dňoch plných hrôzy.

Podľa portálu Daily Mirror dvaja Slováci, 26-ročný Kevin Horvath a 38-ročný Ivan Turtak, pristúpili na parkovisku pri jednom zo supermarketov k mladej dievčine a vyzvali ju, aby nastúpila do ich auta. Spolu s tretím mužom, 27-ročným Ernestom Gunarom, ju následne odviezli do Ivanovho bytu. Odtiaľ ju previezli do karavanu patriaceho Ernestovi vo Folkestone, kde jej podali metanfetamín a amfetamín. Následne dievča opakovane znásilňovali.

Počas troch dní, keď ju držali proti jej vôli, jej muži vždy, keď odchádzali von hovorili, že ju zabijú, ak sa pokúsi s niekým hovoriť alebo utiecť. Mladej obeti sa napokon podarilo utiecť, keď sa zobudila skôr ako oni. Polícia ju následne našla v Doveri. Muži jej zobrali aj mobilný telefón, ktorý sa neskôr našiel v Horváthovom aute.

Po zatknutí troch mužov polícia uviedla, že našla ich DNA na trupe, oblečení a intímnych partiách dievčaťa. „Nechcela som, aby mi ublížili. Naznačili mi, že ak sa pokúsim získať pomoc, ublížia mi,“ uviedlo dievča počas súdneho procesu.



„Traja obžalovaní vzali 12-ročnú dievčinu z ulice, nadrogovali ju a využili ju na svoje vlastné hrozné uspokojenie. Nikto z nás nemôže podceňovať vplyv, ktorý to na ňu malo. Keď ju prvýkrát našla polícia, nedokázala im povedať, čím si prešla, pretože bola veľmi vystrašená, a podrobnosti sa dostávali na povrch až postupne. Vďaka jej odvahe, s akou opísala, čo sa jej stalo, napriek zjavnému utrpeniu, ktoré jej to spôsobilo, boli títo traja nebezpeční muži teraz postavení pred súd za hrozné a bezcitné zločiny, ktoré na nej spáchali. Dúfame, že tieto rozsudky jej prinesú aspoň malú útechu, keď si začne znovu budovať svoj život,“ uviedla pre portál prokurátorka Catherine Wearová.

Kevin Horvath bol obvinený zo sexuálneho napadnutia dieťaťa mladšieho ako 13 rokov. Predtým sa priznal k trom obvineniam zo znásilnenia dieťaťa mladšieho ako 13 rokov a k jednému obvineniu zo napadnutia dieťaťa mladšieho ako 13 rokov penetráciou. Ivan Turtak bol obvinený zo znásilnenia dieťaťa mladšieho ako 13 rokov. Už predtým sa priznal k zhotovovaniu obscénnych fotografií dieťaťa.

Ernest Gunar bol obvinený z dvoch skutkov znásilnenia dieťaťa mladšieho ako 13 rokov. Predtým sa priznal k jednému obvineniu zo znásilnenia dieťaťa mladšieho ako 13 rokov. Všetci traja muži boli vzatí do väzby, kde čakajú na súdne pojednávanie, verdikt by mal padnúť 12. septembra.