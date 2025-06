Šéf známeho združenia sa pustil do rezortu zdravotníctva: Ako si to predstavujete s týmto tendrom?!

Zoroslav Kollár sa vyjadril k tendrom na záchranky. (Zdroj: Archív ZK, TASR/Lukáš Grinaj)

"Za tieto peniaze by sme mohli postaviť 30 moderných nemocníc. Mohli by sme vyriešiť nedostatok ambulancií pre detských lekárov – pediatrov aj špecialistov, vybudovať chýbajúce ambulancie vo všetkých regiónoch Slovenska či zabezpečiť bezplatnú zubnú starostlivosť pre všetkých občanov na desať rokov. Mohli sa dramaticky skrátiť lehoty na vyšetrenia aj dostupnosť zdravotníckych služieb. Upozorňujem na to preto, aby sme si uvedomili dôležitosť a dopady nielen na zdravie a životy občanov, ale aj na verejné financie," hovorí Zoroslav Kollár.

"Tento mega tender neriadi Ministerstvo zdravotníctva SR, ale podriadené Operačné stredisko ZSS v Bratislave. Na 6 mesiacov dočasne vymenovaný riaditeľ má bez politickej a odbornej zodpovednosti vybrať víťazov mega kšeftu za 1,2 miliardy eur. Občanom však nie je dostupné nič. Žiadne hodnotiace kritériá. Neexistuje cenové opatrenie MZ SR. Nie je zverejnený zoznam členov výberovej komisie. Pre občanov neexistuje žiadna garancia, že celý proces bude zákonný a transparentný. Licencie súčasným poskytovateľom končia v auguste 2025. To je skutočnosť známa už 6 rokov," dopĺňa Igor Ryban, odborník z Právo na pravdu pre oblasť zdravotníctva.

(Zdroj: Archív ZK)

Zdravotníctvo sa za 35 rokov zmenilo na biznis a zdravie sa stalo tovarom, s ročným rozpočtom 9 miliárd eur. Záchrankám mnohokrát zdravotné poisťovne preplácajú kilometrovné desaťnásobne drahšie než bežný taxík. Lekár sa posiela aj tam, kde to zvládnu záchranári. V Česku záchranky zostali štátne a lekár zasahuje len v prípade potreby. Systém je efektívny, bezpečný a šetrí náklady

"Žiadame ministra zdravotníctva, aby tento tender okamžite zrušil. Ministerstvo musí prevziať plnú kompetenciu a zopakovať ho, tentokrát verejne. Celý proces musí byť transparentný, odborný a verejný. Nie je problém predĺžiť súčasné licencie o 6 či 12 mesiacov. Oveľa väčším problémom je riskovať 1,2 miliardy eur v systéme, ktorý je nefunkčný, nedôveryhodný, plný zlyhaní, kde pacient ostáva na poslednom mieste," dopĺňa Igor Ryban.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Zoroslav Kollár zároveň pripomína, že ziskové činnosti zdravotníctva boli v minulosti vyčlenené zo štátu a stali sa zlatou baňou pre pár vyvolených. Zostali najmä stratové a podfinancované časti ako lôžka a ambulancie. "Štát si musí zanalyzovať, koľko platíme súkromníkom za jediné ziskové činnosti v zdravotníctve ako záchranky, dialýzy, laboratóriá, lekárne, CT, MR či jednodňovú starostlivosť. Porovnať, koľko by ho stálo, keby zabezpečoval tieto služby pre občanov sám. Ich opätovné začlenenie do systému by prinieslo výrazné trvalé úspory, efektívnejšie využitie nemocníc, zdravotníckeho personálu aj infraštruktúry. Bez návratu tejto rovnováhy nebude prevádzka nemocníc dlhodobo udržateľná – a otázka znie, či bez týchto súčastí vôbec vieme garantovať ústavné právo na zdravotnú starostlivosť. Ak to bude výhodné pre pacientov a ešte pri tom ušetríme, tak nech si to zoberie znovu pod seba štát. Ale bez politických trafikantov v manažmentoch," uzatvára Zoroslav Kollár.