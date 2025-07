Na dovolenke bez stresu: Tieto veci by vo vašej batožine jednoznačne nemali chýbať!

Zdroj: Vasco

BRATISLAVA - Obdobie cestovania a dovoleniek je tu. Oddych pri mori a spoznávanie nových miest vám dokáže dodať potrebnú energiu do ďalších mesiacov. Aby vám však nič nepokazilo vytúženú dovolenku, je dobré myslieť na to, čo všetko potrebujete v batožine. Okrem plaviek a dobrej knihy by to mali byť aj tieto praktické veci.