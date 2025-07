Politici sa vrhajú na letné DOVOLENKY: Vedie Taliansko a oddych s rodinou, niektorí sú však stále workoholici!

Politici trávia dovolenky v rôznych kútoch sveta aj Slovenska. (Zdroj: gettyimages.com, archív V.R., I.Š., P.S., Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

archívne video

Prezident Peter Pellegrini prijal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Veronika Remišová (Za ľudí)

"Leto budeme tráviť s deťmi na horách, milujeme túry a výlety, máme niektoré krásne trasy v Západných Tatrách, ktoré opakujeme každé leto, sú úžasné (človek nemusí chodiť do Švajčiarska, aby zažil krásne hory) a menej frekventované - človek si tam užije ticho a pokoj hôr.

Možno do toho dáme aj stanovačku, je to skvelý spôsob, ako odísť z každodennej rutiny a pohodlia, s deťmi chodíme občas so stanom aj do náročnejších destinácii a na niekoľkodňové putovačky cez hory. Je to náročné, každý si musí svoj batôžtek odniesť na chrbte, ale zároveň je to aj o vytrvalosti a odolnosti, ktoré deti v dnešnej dobe konzumu potrebujú.

(Zdroj: archív V.R.)

Zároveň syn pôjde k saleziánom na denný tábor, saleziánske dielo je výnimočné v tom, ako sa starajú o mladých a deti a cez šport a hry ich vedú k hodnotám. Táto vládna koalícia sa však snaží klásť polená pod nohy všetkým, ktorí robia niečo dobré - príkladom je nezmyselná byrokratická vyhláška, ktorá zasiahla skautské tábory a dodnes v tom nie je jasno, či a ako platí. Takisto minister Drucker predkladá novelu zákona, ktorá ide zlikvidovať cirkevné školy, čo je 30 rokov po páde komunizmu nepochopiteľné. Mnohé rehoľné spoločnosti však suplujú štát a vykonávajú aktivity, bez ktorých by naša spoločnosť bola chudobnejšia."

(Zdroj: archív V.R.)

Igor Šimko (Hlas-SD)

"Po regiónoch Slovenska chodievam aktívne celý rok ako poslanec. Snažím sa venovať počas leta trochu viac rodine. Zatiaľ sme stihli 3 dni v Talianskom Bari, ako darček k 9. výročiu svadby s manželkou. Samozrejme stihnem dni obcí v Košickom kraji, návštevy obyvateľov, starostov, primátorov či folklórne slávnosti. Milujem leto, preto si vážim každý jeden deň, kedy svieti Slnko."

(Zdroj: archív I.Š.)

(Zdroj: archív I.Š.)

Peter Slyško (Hlas-SD)

"Počas leta ako predseda oblastnej organizácie pripravujem viacero aktivít u nás v Rajeckej doline, či už v súvislosti s naším projektom Cykloraj, ktorý verejnosti približuje cyklistiku, ale aj ďalšími projektmi zameranými na historický turizmus v Čičmanoch či Rajeckých Tepliciach. Aj s rodinou teda trávime veľa času v našom krásnom regióne. Radi máme turistiku v Malej Fatre, Súľovské skaly, Budzogáň. Neskôr počas leta navštívime aj zahraničie, konkrétne Taliansko."

(Zdroj: archív P.S.)

(Zdroj: archív P.S.)

Tamara Stohlová (Progresívne Slovensko)

"Leto ako čas, keď nezasadá parlament strávim hlavne pracovne - je to príležitosť, ktorú treba využiť. Každý rok v tomto čase cestujem po Slovensku. Minulý rok som s ľuďmi diskutovala o ochrane našej krásnej prírody od Sniny cez Prešov, Liptovský Mikuláš, Banskú Bystricu až po Bratislavu v rámci petície Zachráňme národné parky. Tento rok sa plánujem v teréne venovať napríklad problematike vnadísk, ktoré sú jednou z dôležitých príčin útokov medveďa na človeka. Aby sme túto situáciu začali konečne riešiť.

Tieto cesty sa zároveň dajú doplniť aj o oddych a keďže slovenskú prírodu mám úplne najradšej, je to spojenie príjemného s užitočným. Navštívim určite Podpoľanie, Považský Inovec, Štiavnicke vrchy, Malú Fatru a ako každý rok aj Vysoké Tatry."

Tamara Stohlová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zuzana Mesterová (Progresívne Slovensko)

"Leto budem tráviť najmä v Stakčíne, Poloninách, Košiciach a okolí. Na chvíľu aj plánujeme ísť s dcérou a rodinou k moru. Toto leto však nebude len o oddychu. Časť leta strávim pracovne v Bratislave. PS sa totiž nevypína a kroky vlády budeme všetci pozorne sledovať."

Zuzana Mesterová (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zuzana Števulová (Progresívne Slovensko)

"My toto leto strávime doma, striedavo v Bratislave a v Martine, keďže máme 7-týždnovú dcéru. Budeme s ňou objavovať možnosti kočíkovania a prechádzok v Turci."

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Daniel Karas (Smer-SSD)

"Hoci sú parlamentné prázdniny dvojmesačné, ako poslanec Národnej rady SR ich celé určite "neprázdninujem". Oddych si doprajem len približne dva týždne – zvyšok leta plánujem aktívne venovať práci v Banskobystrickom kraji. Chcem pokračovať v stretnutiach so starostami, riešiť konkrétne podnety z regiónov a pripravovať sa na jesenné rokovania parlamentu. Zároveň sa teším, že leto využijem aj na vzácne chvíle s rodinou. Väčšinu voľných dní strávim doma na Slovensku s priateľkou a deťmi. Spoločne plánujeme výlety do prírody, oddych pri vode a jazdu na bicykli. Jeden dovolenkový týždeň venujem synovi – pôjdeme spolu k jazeru Balaton v Maďarsku. Druhý týždeň si chcem dopriať pokojný oddych s priateľkou na Slovensku, ideálne pri vode a v lokalite, kde sú kvalitné cyklotrasy. Aj počas dovolenky však ostávam v kontakte s kolegami a regiónom."

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Dušan Jarjabek (Smer-SSD)

"U mňa je dovolenka vždy taká polopracovná, polodovolenková a je to vlastne také príjemné spojenie príjemného s užitočným. Ako každý rok sa musím dobre napiť v prvom rade normálnej liptovskej žinčice, no a potom na pár dní s vnúčatami do Chorvátska, trochu uľaviť svedomiu za tú celoročnú "nestarostlivosť", no a pripraviť sa na september do parlamentu.

Ďalej si musím pripraviť nejaké nové texty na septembrový koncert v zahraničí. Čiže dovolenka ako každý rok polopracovná alebo práca teraz polodovolenková.

A zistil som jednu vec. Že čím sa človek menej ponáhľa, tým toho viac stihne. No a keďže tá politika je ozaj teraz veľmi živá až niekedy moc, tak si zo všetkého najviac treba chrániť ten obyčajný zdravý rozum a úsudok, aby nám v tých horúčavách zrazu nezhorel."

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Michal Šipoš (hnutie Slovensko)

"Pred pol rokom sa nám narodila druhá dcérka, preto ostávame cez leto na Slovensku. Momentálne trávim čas s rodinou pri svojich rodičoch v rodnom meste Stará Ľubovňa, kde sa hlavne prvorodená dcéra vie poriadne vyšantiť či už to na záhrade s našimi dvoma psíkmi, alebo na priľahlých ihriskách či v parkoch. Nahradiť ruch veľkomesta aspoň na dva týždne počas roka za pohodové dni strávené s rodinou v malebnom slovenskom mestečku je na nezaplatenie."

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Jozef Pročko (hnutie Slovensko)

"Počas leta budem okrem iného aj aktívne oddychovať medzi ľuďmi na Slovensku. Už teraz cestujem po krajine, stretávam dobrých ľudí a odovzdávam im symbolický darček. Ide o ľudí, ktorých iní označili za výnimočných – že pomáhajú, sú prínosom pre svoje okolie a konajú dobro. Dostávam množstvo pozitívnych odporúčaní na konkrétnych ľudí, čo ma veľmi teší. Takto chcem vyjadriť presvedčenie, že ak má Slovensko takýchto ľudí, ktorí nezištne pomáhajú, naša krajina má stále nádej a budúcnosť."

Jozef Pročko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Branislav Gröhling (Sloboda a Solidarita)

"V lete zvyčajne chodievam autom do Talianska, no teraz celé leto strávim tu na Slovensku.

Mám naplánované navštíviť všetky možné jarmoky a letné festivaly. Najbližšie to bude Pohoda a dúfam, že sa počasie vydarí. Letné festivaly a akcie si vždy užívam, lebo sa mi podarí postretávať veľa skvelých ľudí, oddýchnuť si pri hudbe a načerpať novú energiu.

Budem sa tiež stretávať so straníkmi a pracovať na rozvíjaní našich regionálnych štruktúr. Okrem toho chcem v lete robiť na záhrade, lebo pri tom si vždy dobre oddýchnem. Zatiaľ jediná typicky slovenská aktivita, ktorú v lete nateraz nemám na pláne, je turistika, ale možno sa dostanem aj k nej."

Vladimíra Marcinková (Sloboda a Solidarita)

"Prvý júlový týždeň už niekoľko rokov trávime v Dánsku pri mori s manželovou rodinou. Prenajmeme si tam dom, varíme si spoločne, hráme spoločenské hry a otužujeme v studenom dánskom mori. Nie sme milovníci horúčav, takže nám severských 20 stupňov v lete vyhovuje. Zvyšok leta je u nás už viac menej pracovný, keďže manžel už začína s prípravnými zápasmi a ja s plánovanými politickými aktivitami, najmä hĺbkovou investigatívou v témach, na ktoré počas schôdzí parlamentu nie je dostatok času. Aktuálne je to reforma adopčného procesu, čomu venujem maximum času."

(Zdroj: archív V.M.)

Mária Kolíková (Sloboda a Solidarita)

"Trochu dobrodružne, trochu kultúrne, trochu divoko a trochu úplný relax. Budem s rodinou v karavane v kempe, potom na festivale Pohoda, potom na chate v lese, a potom aj trošku pri mori. A popritom budem aj stále v kontakte so všetkým, čo sa práve deje. Opozícia musí byť stále v strehu, boj za demokraciu si to dnes na Slovensku vyžaduje. Samozrejme nebudem len dovolenkovať, ale aj politicky pracovať. Či už v regiónoch alebo v Bratislave."

Mária Kolíková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)