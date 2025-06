Inšpekcia odhalila vážnejšie nedostatky pri externej časti maturity: Týkajú sa najmä TOHTO druhu škôl

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková)

„Medzi najčastejšie problémy patrilo nedostatočné poučenie dozoru, meškanie so začiatkom testovania, narušenie priebehu skúšky nevhodným vstupom do triedy či nedoložená dokumentácia o priebehu,“ priblížila hovorkyňa.Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská upozornila, že maturita je rovnocenný výstup zo stredoškolského vzdelávania bez ohľadu na to, či ju žiak absolvuje na gymnáziu alebo na odbornom učilišti. „Preto je nevyhnutné, aby pravidlá platili rovnako pre všetkých a ich dodržiavanie bolo dôsledné,“ doplnila. Školy podľa nej potrebujú nielen jasné inštrukcie, ale aj primeranú podporu v tom, ako ich zavádzať do praxe.

(Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Naopak, tohtoročné celoslovenské Testovanie 9 prebehlo podľa ŠŠI vo výrazne pokojnejšej a objektívnejšej atmosfére než po minulé roky. V 96 percentách navštívených škôl inšpektori podľa hovorkyne nezaznamenali žiadne narušenia priebehu testovania ani známky neoprávneného zasahovania do práce žiakov.„Vnímame to ako signál, že školy venujú čoraz väčšiu pozornosť férovému priebehu testovania a dôsledne sa pripravujú na jeho organizačné zabezpečenie. Znižovanie výskytu podozrení z pomoci žiakom či rušivého správania je jednoznačne krokom vpred,“ uviedla Štofková Dianovská.

Pozitívne zmeny sa podľa Matejovej prejavili aj v komunikácii so žiakmi - viaceré školy im vopred dôsledne vysvetlili, čo testovanie preveruje a aký má význam. Podľa ŠŠI tak klesá tlak na výkon a zvyšuje sa dôvera v hodnotenie vedomostí.