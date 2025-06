Meteorológovia varujú pred extrémnym SUCHOM: To najhoršie ešte len príde, v júni už neočakávame žiadne zrážky!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Počas letných dní sme všetci radi za slnečné a teplé počasie. Keď sa ale objavia extrémne horúčavy, môže nám to priniesť nemilé zdravotné komplikácie. Júnové počasie pripomína v dnešných dňoch skôr vrchol leta, ako jeho začiatok. Potvrdilo sa to aj pri nenaplnení známej pranostiky "Medardova kvapka, štyridsať dní kvapká".

Mesiac jún bol vždy charakteristický svojím premenlivým počasím. Od Atlantického ocanu prúdil na naše územie chladnejší a vlhkejší morský vzduch, ktorý prinášal zrážky. V poslednom období je to už ťoraz zriedkavejší jav.

"K takejto situácii prišlo aj na začiatku týždňa, keď cez naše územie prechádzal studený front. Na západnom Slovensku sa prejavil len silnejším vetrom a prechodným ochladením, no zrážky, ktoré pri ňom vypadávali, by sa dali spočítať doslovne po kvapkách. Nejaké silnejšie búrky sa vyskytli lokálne len na strednom Slovensku, no celkovú negatívnu zrážkovú bilanciu nezmenili," povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.

Od začiatku júna na takmer polovici územia SR

Podľa analýzy SHMÚ je aktuálny stav sucha na území Slovenska alarmujúci. V polovici júna sa extrémne sucho vyskytovalo viac ako na 23 percentách územia krajiny, pričom výrazné až výnimočné sucho bolo na ďalších 45 percentách plochy Slovenska.



"Na základe prognostických modelov je však to najhoršie ešte len pred nami. Do konca tohto mesiaca sa neočakávajú žiadne významnejšie zrážky a sucho sa preto ešte viac zvýrazní. V závere mesiaca môže polovica územia Slovenska trpieť extrémnym suchom," uviedol odborník.

V uplynulých dňoch sme zaznamenali výrazné zhoršenie najmä pôdneho sucha na Slovensku a to aj napriek tomu, že by sme tu... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Tuesday, June 17, 2025

Ako dodal, tento nepriaznivý vývoj je však dôsledkom nielen suchého júna. Málo zrážok sa totiž vyskytlo aj na jar a v zime, pričom v zime chýbala aj snehová pokrývka. Krajina sa tak čoraz viac vysušuje. Sucho umocňuje aj teplé počasie, ktoré zvyšuje výpar.

Teplejšie ako pred rokom

V porovnaní s normálom 1991-2020 je jún aktuálne teplejší asi o 1 až 2 °C, a to nás vlny horúčav zatiaľ obišli. Hoci tropické dni sa vyskytli už aj v tomto týždni, v stredu aj štvrtok vystúpila maximálna teplota v nížinách na 30 až 32 °C.



„Aj to však čoskoro prestane platiť. Už cez víkend k nám začne prúdiť od juhozápadu veľmi teplý vzduch. Maximálne teploty vystúpia v budúcom týždni v nížinách na 30 až 35 °C, no nedajú sa vylúčiť ani vyššie hodnoty. Pôjde tak o prvú vlnu horúčav tohtoročnej letnej sezóny. Aktuálne sa nedá predpovedať, dokedy vlna horúčav potrvá. Závisí to od blokujúceho vplyvu azorskej anticyklóny. Ak bude hrebeň azorskej cyklón viac vysunutý na severovýchod, vlna horúčav môže bez prerušenia pretrvávať až do júla,“ avizoval klimatológ Pavel Matejovič.